Tokenomik Hosky Token (HOSKY)

Tokenomik Hosky Token (HOSKY)

Lihat cerapan utama tentang Hosky Token (HOSKY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hosky Token (HOSKY) Maklumat

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Laman Web Rasmi:
https://hosky.io/
Kertas putih:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Peneroka Blok:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hosky Token (HOSKY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
Jumlah Bekalan:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Bekalan Edaran:
$ 228.00T
$ 228.00T$ 228.00T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 62.56M
$ 62.56M$ 62.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000000550002
$ 0.000000550002$ 0.000000550002
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442
Harga Semasa:
$ 0.000000062555
$ 0.000000062555$ 0.000000062555

Tokenomik Hosky Token (HOSKY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hosky Token (HOSKY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOSKY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOSKY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOSKY, terokai HOSKY harga langsung token!

Cara Membeli HOSKY

Berminat untuk menambah Hosky Token (HOSKY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HOSKY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Hosky Token (HOSKY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HOSKY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HOSKY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HOSKY? Halaman ramalan harga HOSKY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.