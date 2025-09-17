Lagi Mengenai HOT

Holo Token Logo

Holo TokenHargae(HOT)

1 HOT ke USD Harga Langsung:

$0.0009638
$0.0009638$0.0009638
+0.12%1D
USD
Holo Token (HOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:30:37 (UTC+8)

Holo Token (HOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0009264
$ 0.0009264$ 0.0009264
24J Rendah
$ 0.0009676
$ 0.0009676$ 0.0009676
24J Tinggi

$ 0.0009264
$ 0.0009264$ 0.0009264

$ 0.0009676
$ 0.0009676$ 0.0009676

$ 0.03156761
$ 0.03156761$ 0.03156761

$ 0.000218929983954
$ 0.000218929983954$ 0.000218929983954

+0.24%

+0.12%

+0.77%

+0.77%

Holo Token (HOT) harga masa nyata ialah $ 0.0009637. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOT didagangkan antara $ 0.0009264 rendah dan $ 0.0009676 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOT sepanjang masa ialah $ 0.03156761, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000218929983954.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOT telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan +0.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Holo Token (HOT) Maklumat Pasaran

No.268

$ 168.67M
$ 168.67M$ 168.67M

$ 431.67K
$ 431.67K$ 431.67K

$ 171.17M
$ 171.17M$ 171.17M

175.03B
175.03B 175.03B

--
----

177,619,433,541.14133
177,619,433,541.14133 177,619,433,541.14133

ETH

Had Pasaran semasa Holo Token ialah $ 168.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 431.67K. Bekalan edaran HOT ialah 175.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 177619433541.14133. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 171.17M.

Holo Token (HOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Holo Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001155+0.12%
30 Hari$ -0.0000447-4.44%
60 Hari$ -0.000097-9.15%
90 Hari$ +0.000128+15.31%
Perubahan Harga Holo Token Hari Ini

Hari ini, HOT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000001155 (+0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHolo Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000447 (-4.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Holo Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000097 (-9.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Holo Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000128 (+15.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Holo Token (HOT)?

Semak Holo Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Holo Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Holo Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Holo Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Holo Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Holo Token (HOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Holo Token (HOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holo Token.

Semak Holo Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Holo Token (HOT)

Memahami tokenomik Holo Token (HOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Holo Token (HOT)

Mencari cara membeli Holo Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Holo Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOT kepada Mata Wang Tempatan

1 Holo Token(HOT) ke VND
25.3597655
1 Holo Token(HOT) ke AUD
A$0.001435913
1 Holo Token(HOT) ke GBP
0.000703501
1 Holo Token(HOT) ke EUR
0.000809508
1 Holo Token(HOT) ke USD
$0.0009637
1 Holo Token(HOT) ke MYR
RM0.00404754
1 Holo Token(HOT) ke TRY
0.039762262
1 Holo Token(HOT) ke JPY
¥0.1407002
1 Holo Token(HOT) ke ARS
ARS$1.415116354
1 Holo Token(HOT) ke RUB
0.08017984
1 Holo Token(HOT) ke INR
0.084786326
1 Holo Token(HOT) ke IDR
Rp15.798358128
1 Holo Token(HOT) ke KRW
1.329241047
1 Holo Token(HOT) ke PHP
0.054786345
1 Holo Token(HOT) ke EGP
￡E.0.046334696
1 Holo Token(HOT) ke BRL
R$0.005097973
1 Holo Token(HOT) ke CAD
C$0.001320269
1 Holo Token(HOT) ke BDT
0.11737866
1 Holo Token(HOT) ke NGN
1.440500212
1 Holo Token(HOT) ke COP
$3.749804885
1 Holo Token(HOT) ke ZAR
R.0.016700921
1 Holo Token(HOT) ke UAH
0.039675529
1 Holo Token(HOT) ke VES
Bs0.154192
1 Holo Token(HOT) ke CLP
$0.9145513
1 Holo Token(HOT) ke PKR
Rs0.273536608
1 Holo Token(HOT) ke KZT
0.521477344
1 Holo Token(HOT) ke THB
฿0.030520379
1 Holo Token(HOT) ke TWD
NT$0.028997733
1 Holo Token(HOT) ke AED
د.إ0.003536779
1 Holo Token(HOT) ke CHF
Fr0.000751686
1 Holo Token(HOT) ke HKD
HK$0.007497586
1 Holo Token(HOT) ke AMD
֏0.36851888
1 Holo Token(HOT) ke MAD
.د.م0.008644389
1 Holo Token(HOT) ke MXN
$0.017616436
1 Holo Token(HOT) ke SAR
ريال0.003613875
1 Holo Token(HOT) ke PLN
0.003450046
1 Holo Token(HOT) ke RON
лв0.004105362
1 Holo Token(HOT) ke SEK
kr0.008875677
1 Holo Token(HOT) ke BGN
лв0.001590105
1 Holo Token(HOT) ke HUF
Ft0.315958682
1 Holo Token(HOT) ke CZK
0.019726939
1 Holo Token(HOT) ke KWD
د.ك0.0002929648
1 Holo Token(HOT) ke ILS
0.003209121
1 Holo Token(HOT) ke AOA
Kz0.878480009
1 Holo Token(HOT) ke BHD
.د.ب0.0003633149
1 Holo Token(HOT) ke BMD
$0.0009637
1 Holo Token(HOT) ke DKK
kr0.006052036
1 Holo Token(HOT) ke HNL
L0.025277851
1 Holo Token(HOT) ke MUR
0.043607425
1 Holo Token(HOT) ke NAD
$0.016739469
1 Holo Token(HOT) ke NOK
kr0.009396075
1 Holo Token(HOT) ke NZD
$0.001599742
1 Holo Token(HOT) ke PAB
B/.0.0009637
1 Holo Token(HOT) ke PGK
K0.004028266
1 Holo Token(HOT) ke QAR
ر.ق0.003507868
1 Holo Token(HOT) ke RSD
дин.0.095088279

Holo Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Holo Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Holo Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Holo Token

Berapakah nilai Holo Token (HOT) hari ini?
Harga langsung HOT dalam USD ialah 0.0009637 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOT ke USD?
Harga semasa HOT ke USD ialah $ 0.0009637. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Holo Token?
Had pasaran untuk HOT ialah $ 168.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOT?
Bekalan edaran HOT ialah 175.03B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOT?
HOT mencapai harga ATH sebanyak 0.03156761 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOT?
HOT melihat harga ATL sebanyak 0.000218929983954 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOTialah $ 431.67K USD.
Adakah HOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:30:37 (UTC+8)

Holo Token (HOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

