Tokenomik Holo Token (HOT)

Lihat cerapan utama tentang Holo Token (HOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Holo Token (HOT) Maklumat

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Laman Web Rasmi:
https://holochain.org/
Kertas putih:
https://holo.host/whitepapers/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2

Holo Token (HOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Holo Token (HOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 169.20M
Jumlah Bekalan:
$ 177.62B
Bekalan Edaran:
$ 175.03B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 171.70M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0315376
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000218929983954
Harga Semasa:
$ 0.0009667
Tokenomik Holo Token (HOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Holo Token (HOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOT, terokai HOT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.