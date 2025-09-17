Lagi Mengenai HOUSE

Maklumat Harga HOUSE

Laman Web Rasmi HOUSE

Tokenomik HOUSE

Ramalan Harga HOUSE

Sejarah HOUSE

HOUSE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HOUSE-ke-Fiat

HOUSE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Housecoin Logo

HousecoinHargae(HOUSE)

1 HOUSE ke USD Harga Langsung:

$0.013155
$0.013155$0.013155
+1.37%1D
USD
Housecoin (HOUSE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:30:45 (UTC+8)

Housecoin (HOUSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.012461
$ 0.012461$ 0.012461
24J Rendah
$ 0.013687
$ 0.013687$ 0.013687
24J Tinggi

$ 0.012461
$ 0.012461$ 0.012461

$ 0.013687
$ 0.013687$ 0.013687

$ 0.11901719263904348
$ 0.11901719263904348$ 0.11901719263904348

$ 0.01081490906745394
$ 0.01081490906745394$ 0.01081490906745394

+1.54%

+1.37%

-4.33%

-4.33%

Housecoin (HOUSE) harga masa nyata ialah $ 0.013155. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOUSE didagangkan antara $ 0.012461 rendah dan $ 0.013687 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOUSE sepanjang masa ialah $ 0.11901719263904348, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01081490906745394.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOUSE telah berubah sebanyak +1.54% sejak sejam yang lalu, +1.37% dalam 24 jam dan -4.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Housecoin (HOUSE) Maklumat Pasaran

No.1063

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

$ 120.75K
$ 120.75K$ 120.75K

$ 13.16M
$ 13.16M$ 13.16M

998.63M
998.63M 998.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,625,394.442756
998,625,394.442756 998,625,394.442756

99.86%

SOL

Had Pasaran semasa Housecoin ialah $ 13.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 120.75K. Bekalan edaran HOUSE ialah 998.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998625394.442756. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.16M.

Housecoin (HOUSE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Housecoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017779+1.37%
30 Hari$ -0.008612-39.57%
60 Hari$ -0.003229-19.71%
90 Hari$ -0.016704-55.95%
Perubahan Harga Housecoin Hari Ini

Hari ini, HOUSE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00017779 (+1.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHousecoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.008612 (-39.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Housecoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HOUSE mengalami perubahan sebanyak $ -0.003229 (-19.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Housecoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.016704 (-55.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Housecoin (HOUSE)?

Semak Housecoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Housecoin (HOUSE)

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Housecoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Housecoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HOUSE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Housecoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Housecoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Housecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Housecoin (HOUSE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Housecoin (HOUSE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Housecoin.

Semak Housecoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Housecoin (HOUSE)

Memahami tokenomik Housecoin (HOUSE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOUSE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Housecoin (HOUSE)

Mencari cara membeli Housecoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Housecoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HOUSE kepada Mata Wang Tempatan

1 Housecoin(HOUSE) ke VND
346.173825
1 Housecoin(HOUSE) ke AUD
A$0.01960095
1 Housecoin(HOUSE) ke GBP
0.00960315
1 Housecoin(HOUSE) ke EUR
0.0110502
1 Housecoin(HOUSE) ke USD
$0.013155
1 Housecoin(HOUSE) ke MYR
RM0.055251
1 Housecoin(HOUSE) ke TRY
0.5427753
1 Housecoin(HOUSE) ke JPY
¥1.92063
1 Housecoin(HOUSE) ke ARS
ARS$19.3170651
1 Housecoin(HOUSE) ke RUB
1.094496
1 Housecoin(HOUSE) ke INR
1.1573769
1 Housecoin(HOUSE) ke IDR
Rp215.6557032
1 Housecoin(HOUSE) ke KRW
18.14482305
1 Housecoin(HOUSE) ke PHP
0.74786175
1 Housecoin(HOUSE) ke EGP
￡E.0.6324924
1 Housecoin(HOUSE) ke BRL
R$0.06958995
1 Housecoin(HOUSE) ke CAD
C$0.01802235
1 Housecoin(HOUSE) ke BDT
1.602279
1 Housecoin(HOUSE) ke NGN
19.6635678
1 Housecoin(HOUSE) ke COP
$51.18676275
1 Housecoin(HOUSE) ke ZAR
R.0.22797615
1 Housecoin(HOUSE) ke UAH
0.54159135
1 Housecoin(HOUSE) ke VES
Bs2.1048
1 Housecoin(HOUSE) ke CLP
$12.484095
1 Housecoin(HOUSE) ke PKR
Rs3.7339152
1 Housecoin(HOUSE) ke KZT
7.1184336
1 Housecoin(HOUSE) ke THB
฿0.41661885
1 Housecoin(HOUSE) ke TWD
NT$0.39583395
1 Housecoin(HOUSE) ke AED
د.إ0.04827885
1 Housecoin(HOUSE) ke CHF
Fr0.0102609
1 Housecoin(HOUSE) ke HKD
HK$0.1023459
1 Housecoin(HOUSE) ke AMD
֏5.030472
1 Housecoin(HOUSE) ke MAD
.د.م0.11800035
1 Housecoin(HOUSE) ke MXN
$0.2404734
1 Housecoin(HOUSE) ke SAR
ريال0.04933125
1 Housecoin(HOUSE) ke PLN
0.0470949
1 Housecoin(HOUSE) ke RON
лв0.0560403
1 Housecoin(HOUSE) ke SEK
kr0.12115755
1 Housecoin(HOUSE) ke BGN
лв0.02170575
1 Housecoin(HOUSE) ke HUF
Ft4.3129983
1 Housecoin(HOUSE) ke CZK
0.26928285
1 Housecoin(HOUSE) ke KWD
د.ك0.00399912
1 Housecoin(HOUSE) ke ILS
0.04380615
1 Housecoin(HOUSE) ke AOA
Kz11.99170335
1 Housecoin(HOUSE) ke BHD
.د.ب0.004959435
1 Housecoin(HOUSE) ke BMD
$0.013155
1 Housecoin(HOUSE) ke DKK
kr0.0826134
1 Housecoin(HOUSE) ke HNL
L0.34505565
1 Housecoin(HOUSE) ke MUR
0.59526375
1 Housecoin(HOUSE) ke NAD
$0.22850235
1 Housecoin(HOUSE) ke NOK
kr0.12826125
1 Housecoin(HOUSE) ke NZD
$0.0218373
1 Housecoin(HOUSE) ke PAB
B/.0.013155
1 Housecoin(HOUSE) ke PGK
K0.0549879
1 Housecoin(HOUSE) ke QAR
ر.ق0.0478842
1 Housecoin(HOUSE) ke RSD
дин.1.29800385

Housecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Housecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Housecoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Housecoin

Berapakah nilai Housecoin (HOUSE) hari ini?
Harga langsung HOUSE dalam USD ialah 0.013155 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOUSE ke USD?
Harga semasa HOUSE ke USD ialah $ 0.013155. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Housecoin?
Had pasaran untuk HOUSE ialah $ 13.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOUSE?
Bekalan edaran HOUSE ialah 998.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOUSE?
HOUSE mencapai harga ATH sebanyak 0.11901719263904348 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOUSE?
HOUSE melihat harga ATL sebanyak 0.01081490906745394 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOUSE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOUSEialah $ 120.75K USD.
Adakah HOUSE akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOUSE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOUSEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:30:45 (UTC+8)

Housecoin (HOUSE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HOUSE-ke-USD

Jumlah

HOUSE
HOUSE
USD
USD

1 HOUSE = 0.013155 USD

Berdagang HOUSE

HOUSEUSDT
$0.013155
$0.013155$0.013155
+1.45%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan