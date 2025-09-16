Lagi Mengenai HRT

HIRO (HRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:10 (UTC+8)

HIRO (HRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000463
$ 0.000463$ 0.000463
24J Rendah
$ 0.000468
$ 0.000468$ 0.000468
24J Tinggi

$ 0.000463
$ 0.000463$ 0.000463

$ 0.000468
$ 0.000468$ 0.000468

$ 1.4295863340159147
$ 1.4295863340159147$ 1.4295863340159147

$ 0.000028302417113575
$ 0.000028302417113575$ 0.000028302417113575

-0.22%

0.00%

+0.64%

+0.64%

HIRO (HRT) harga masa nyata ialah $ 0.000466. Sepanjang 24 jam yang lalu, HRT didagangkan antara $ 0.000463 rendah dan $ 0.000468 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HRT sepanjang masa ialah $ 1.4295863340159147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000028302417113575.

Dari segi prestasi jangka pendek, HRT telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HIRO (HRT) Maklumat Pasaran

No.4869

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K

$ 466.00K
$ 466.00K$ 466.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

DGC

Had Pasaran semasa HIRO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.19K. Bekalan edaran HRT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 466.00K.

HIRO (HRT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HIRO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000024-4.90%
60 Hari$ -0.000462-49.79%
90 Hari$ +0.000012+2.64%
Perubahan Harga HIRO Hari Ini

Hari ini, HRT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHIRO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000024 (-4.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HIRO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HRT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000462 (-49.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HIRO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000012 (+2.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HIRO (HRT)?

Semak HIROhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HIRO (HRT)

HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology.

HIRO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HIRO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HRT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HIRO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HIRO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HIRO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HIRO (HRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HIRO (HRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HIRO.

Semak HIRO ramalan harga sekarang!

Tokenomik HIRO (HRT)

Memahami tokenomik HIRO (HRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Cara membeli HIRO (HRT)

Mencari cara membeli HIRO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HIRO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HRT kepada Mata Wang Tempatan

HIRO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HIRO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HIRO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HIRO

Berapakah nilai HIRO (HRT) hari ini?
Harga langsung HRT dalam USD ialah 0.000466 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HRT ke USD?
Harga semasa HRT ke USD ialah $ 0.000466. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HIRO?
Had pasaran untuk HRT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HRT?
Bekalan edaran HRT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HRT?
HRT mencapai harga ATH sebanyak 1.4295863340159147 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HRT?
HRT melihat harga ATL sebanyak 0.000028302417113575 USD.
Berapakah jumlah dagangan HRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HRTialah $ 54.19K USD.
Adakah HRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

