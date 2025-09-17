Lagi Mengenai HSK

Maklumat Harga HSK

Kertas putih HSK

Laman Web Rasmi HSK

Tokenomik HSK

Ramalan Harga HSK

Sejarah HSK

HSK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HSK-ke-Fiat

HSK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

HashKey Platform Logo

HashKey PlatformHargae(HSK)

1 HSK ke USD Harga Langsung:

$0.3714
$0.3714$0.3714
-8.06%1D
USD
HashKey Platform (HSK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:00 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.37
$ 0.37$ 0.37
24J Rendah
$ 0.4156
$ 0.4156$ 0.4156
24J Tinggi

$ 0.37
$ 0.37$ 0.37

$ 0.4156
$ 0.4156$ 0.4156

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416

-8.10%

-8.06%

-17.64%

-17.64%

HashKey Platform (HSK) harga masa nyata ialah $ 0.3712. Sepanjang 24 jam yang lalu, HSK didagangkan antara $ 0.37 rendah dan $ 0.4156 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HSK sepanjang masa ialah $ 2.587574787960956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24981610577534416.

Dari segi prestasi jangka pendek, HSK telah berubah sebanyak -8.10% sejak sejam yang lalu, -8.06% dalam 24 jam dan -17.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HashKey Platform (HSK) Maklumat Pasaran

No.327

$ 115.52M
$ 115.52M$ 115.52M

$ 409.01K
$ 409.01K$ 409.01K

$ 371.20M
$ 371.20M$ 371.20M

311.21M
311.21M 311.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.12%

ETH

Had Pasaran semasa HashKey Platform ialah $ 115.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 409.01K. Bekalan edaran HSK ialah 311.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 371.20M.

HashKey Platform (HSK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HashKey Platform hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.032559-8.06%
30 Hari$ -0.1893-33.78%
60 Hari$ -0.1852-33.29%
90 Hari$ +0.0807+27.77%
Perubahan Harga HashKey Platform Hari Ini

Hari ini, HSK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.032559 (-8.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHashKey Platform

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1893 (-33.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HashKey Platform

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HSK mengalami perubahan sebanyak $ -0.1852 (-33.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HashKey Platform

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0807 (+27.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HashKey Platform (HSK)?

Semak HashKey Platformhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HashKey Platform pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HSK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HashKey Platform di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HashKey Platform anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HashKey Platform Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HashKey Platform (HSK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HashKey Platform (HSK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HashKey Platform.

Semak HashKey Platform ramalan harga sekarang!

Tokenomik HashKey Platform (HSK)

Memahami tokenomik HashKey Platform (HSK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HSK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HashKey Platform (HSK)

Mencari cara membeli HashKey Platform? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HashKey Platform di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HSK kepada Mata Wang Tempatan

1 HashKey Platform(HSK) ke VND
9,768.128
1 HashKey Platform(HSK) ke AUD
A$0.553088
1 HashKey Platform(HSK) ke GBP
0.270976
1 HashKey Platform(HSK) ke EUR
0.311808
1 HashKey Platform(HSK) ke USD
$0.3712
1 HashKey Platform(HSK) ke MYR
RM1.55904
1 HashKey Platform(HSK) ke TRY
15.315712
1 HashKey Platform(HSK) ke JPY
¥54.1952
1 HashKey Platform(HSK) ke ARS
ARS$545.077504
1 HashKey Platform(HSK) ke RUB
30.88384
1 HashKey Platform(HSK) ke INR
32.658176
1 HashKey Platform(HSK) ke IDR
Rp6,085.244928
1 HashKey Platform(HSK) ke KRW
511.999872
1 HashKey Platform(HSK) ke PHP
21.10272
1 HashKey Platform(HSK) ke EGP
￡E.17.847296
1 HashKey Platform(HSK) ke BRL
R$1.963648
1 HashKey Platform(HSK) ke CAD
C$0.508544
1 HashKey Platform(HSK) ke BDT
45.21216
1 HashKey Platform(HSK) ke NGN
554.854912
1 HashKey Platform(HSK) ke COP
$1,444.35776
1 HashKey Platform(HSK) ke ZAR
R.6.432896
1 HashKey Platform(HSK) ke UAH
15.282304
1 HashKey Platform(HSK) ke VES
Bs59.392
1 HashKey Platform(HSK) ke CLP
$352.2688
1 HashKey Platform(HSK) ke PKR
Rs105.361408
1 HashKey Platform(HSK) ke KZT
200.863744
1 HashKey Platform(HSK) ke THB
฿11.755904
1 HashKey Platform(HSK) ke TWD
NT$11.169408
1 HashKey Platform(HSK) ke AED
د.إ1.362304
1 HashKey Platform(HSK) ke CHF
Fr0.289536
1 HashKey Platform(HSK) ke HKD
HK$2.887936
1 HashKey Platform(HSK) ke AMD
֏141.94688
1 HashKey Platform(HSK) ke MAD
.د.م3.329664
1 HashKey Platform(HSK) ke MXN
$6.785536
1 HashKey Platform(HSK) ke SAR
ريال1.392
1 HashKey Platform(HSK) ke PLN
1.328896
1 HashKey Platform(HSK) ke RON
лв1.581312
1 HashKey Platform(HSK) ke SEK
kr3.418752
1 HashKey Platform(HSK) ke BGN
лв0.61248
1 HashKey Platform(HSK) ke HUF
Ft121.701632
1 HashKey Platform(HSK) ke CZK
7.598464
1 HashKey Platform(HSK) ke KWD
د.ك0.1128448
1 HashKey Platform(HSK) ke ILS
1.236096
1 HashKey Platform(HSK) ke AOA
Kz338.374784
1 HashKey Platform(HSK) ke BHD
.د.ب0.1399424
1 HashKey Platform(HSK) ke BMD
$0.3712
1 HashKey Platform(HSK) ke DKK
kr2.331136
1 HashKey Platform(HSK) ke HNL
L9.736576
1 HashKey Platform(HSK) ke MUR
16.7968
1 HashKey Platform(HSK) ke NAD
$6.447744
1 HashKey Platform(HSK) ke NOK
kr3.6192
1 HashKey Platform(HSK) ke NZD
$0.616192
1 HashKey Platform(HSK) ke PAB
B/.0.3712
1 HashKey Platform(HSK) ke PGK
K1.551616
1 HashKey Platform(HSK) ke QAR
ر.ق1.351168
1 HashKey Platform(HSK) ke RSD
дин.36.626304

HashKey Platform Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HashKey Platform, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HashKey Platform Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HashKey Platform

Berapakah nilai HashKey Platform (HSK) hari ini?
Harga langsung HSK dalam USD ialah 0.3712 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HSK ke USD?
Harga semasa HSK ke USD ialah $ 0.3712. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HashKey Platform?
Had pasaran untuk HSK ialah $ 115.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HSK?
Bekalan edaran HSK ialah 311.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HSK?
HSK mencapai harga ATH sebanyak 2.587574787960956 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HSK?
HSK melihat harga ATL sebanyak 0.24981610577534416 USD.
Berapakah jumlah dagangan HSK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HSKialah $ 409.01K USD.
Adakah HSK akan naik lebih tinggi tahun ini?
HSK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HSKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:00 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HSK-ke-USD

Jumlah

HSK
HSK
USD
USD

1 HSK = 0.3711 USD

Berdagang HSK

HSKUSDT
$0.3714
$0.3714$0.3714
-8.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan