Lihat cerapan utama tentang HashKey Platform (HSK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
HashKey Platform (HSK) Maklumat

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://group.hashkey.com/en/hsk
Kertas putih:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

HashKey Platform (HSK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HashKey Platform (HSK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 125.48M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 311.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 403.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.5982
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.24981610577534416
Harga Semasa:
$ 0.4032
Tokenomik HashKey Platform (HSK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HashKey Platform (HSK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HSK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HSK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HSK, terokai HSK harga langsung token!

Cara Membeli HSK

Berminat untuk menambah HashKey Platform (HSK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HSK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

HashKey Platform (HSK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HSK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HSK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HSK? Halaman ramalan harga HSK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.