HTX DAO Harga (HTX)

1 HTX ke USD Harga Langsung:

$0.00000203
$0.00000203
+0.19%1D
USD
HTX DAO (HTX) Carta Harga Langsung
HTX DAO (HTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000002001
$ 0.000002001
24J Rendah
$ 0.000002063
$ 0.000002063
24J Tinggi

$ 0.000002001
$ 0.000002001

$ 0.000002063
$ 0.000002063

$ 0.000003589163805033
$ 0.000003589163805033

$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034

+0.04%

+0.19%

-3.93%

-3.93%

HTX DAO (HTX) harga masa nyata ialah $ 0.00000203. Sepanjang 24 jam yang lalu, HTX didagangkan antara $ 0.000002001 rendah dan $ 0.000002063 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HTX sepanjang masa ialah $ 0.000003589163805033, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000802556452034.

Dari segi prestasi jangka pendek, HTX telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan -3.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HTX DAO (HTX) Maklumat Pasaran

No.3485

$ 0.00
$ 0.00

$ 501.31K
$ 501.31K

$ 2.03B
$ 2.03B

0.00
0.00

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000

0.00%

TRX

Had Pasaran semasa HTX DAO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 501.31K. Bekalan edaran HTX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03B.

HTX DAO (HTX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HTX DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000385+0.19%
30 Hari$ -0.000000361-15.10%
60 Hari$ +0.000000117+6.11%
90 Hari$ +0.000000291+16.73%
Perubahan Harga HTX DAO Hari Ini

Hari ini, HTX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000385 (+0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHTX DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000361 (-15.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HTX DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HTX mengalami perubahan sebanyak $ +0.000000117 (+6.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HTX DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000000291 (+16.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HTX DAO (HTX)?

Apakah itu HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HTX DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HTX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HTX DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HTX DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HTX DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HTX DAO (HTX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HTX DAO (HTX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HTX DAO.

Tokenomik HTX DAO (HTX)

Memahami tokenomik HTX DAO (HTX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HTX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HTX DAO (HTX)

Mencari cara membeli HTX DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HTX DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HTX kepada Mata Wang Tempatan

1 HTX DAO(HTX) ke VND
0.05341945
1 HTX DAO(HTX) ke AUD
A$0.0000030247
1 HTX DAO(HTX) ke GBP
0.0000014819
1 HTX DAO(HTX) ke EUR
0.0000017052
1 HTX DAO(HTX) ke USD
$0.00000203
1 HTX DAO(HTX) ke MYR
RM0.000008526
1 HTX DAO(HTX) ke TRY
0.0000837578
1 HTX DAO(HTX) ke JPY
¥0.00029638
1 HTX DAO(HTX) ke ARS
ARS$0.0029808926
1 HTX DAO(HTX) ke RUB
0.000168896
1 HTX DAO(HTX) ke INR
0.0001785994
1 HTX DAO(HTX) ke IDR
Rp0.0332786832
1 HTX DAO(HTX) ke KRW
0.0027999993
1 HTX DAO(HTX) ke PHP
0.0001154055
1 HTX DAO(HTX) ke EGP
￡E.0.0000976024
1 HTX DAO(HTX) ke BRL
R$0.0000107387
1 HTX DAO(HTX) ke CAD
C$0.0000027811
1 HTX DAO(HTX) ke BDT
0.000247254
1 HTX DAO(HTX) ke NGN
0.0030343628
1 HTX DAO(HTX) ke COP
$0.0078988315
1 HTX DAO(HTX) ke ZAR
R.0.0000351799
1 HTX DAO(HTX) ke UAH
0.0000835751
1 HTX DAO(HTX) ke VES
Bs0.0003248
1 HTX DAO(HTX) ke CLP
$0.00192647
1 HTX DAO(HTX) ke PKR
Rs0.0005761952
1 HTX DAO(HTX) ke KZT
0.0010984736
1 HTX DAO(HTX) ke THB
฿0.0000642901
1 HTX DAO(HTX) ke TWD
NT$0.0000610827
1 HTX DAO(HTX) ke AED
د.إ0.0000074501
1 HTX DAO(HTX) ke CHF
Fr0.0000015834
1 HTX DAO(HTX) ke HKD
HK$0.0000157934
1 HTX DAO(HTX) ke AMD
֏0.000776272
1 HTX DAO(HTX) ke MAD
.د.م0.0000182091
1 HTX DAO(HTX) ke MXN
$0.0000371084
1 HTX DAO(HTX) ke SAR
ريال0.0000076125
1 HTX DAO(HTX) ke PLN
0.0000072674
1 HTX DAO(HTX) ke RON
лв0.0000086478
1 HTX DAO(HTX) ke SEK
kr0.0000186963
1 HTX DAO(HTX) ke BGN
лв0.0000033495
1 HTX DAO(HTX) ke HUF
Ft0.0006655558
1 HTX DAO(HTX) ke CZK
0.0000415541
1 HTX DAO(HTX) ke KWD
د.ك0.00000061712
1 HTX DAO(HTX) ke ILS
0.0000067599
1 HTX DAO(HTX) ke AOA
Kz0.0018504871
1 HTX DAO(HTX) ke BHD
.د.ب0.00000076531
1 HTX DAO(HTX) ke BMD
$0.00000203
1 HTX DAO(HTX) ke DKK
kr0.0000127484
1 HTX DAO(HTX) ke HNL
L0.0000532469
1 HTX DAO(HTX) ke MUR
0.0000918575
1 HTX DAO(HTX) ke NAD
$0.0000352611
1 HTX DAO(HTX) ke NOK
kr0.0000197925
1 HTX DAO(HTX) ke NZD
$0.0000033698
1 HTX DAO(HTX) ke PAB
B/.0.00000203
1 HTX DAO(HTX) ke PGK
K0.0000084854
1 HTX DAO(HTX) ke QAR
ر.ق0.0000073892
1 HTX DAO(HTX) ke RSD
дин.0.0002003001

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HTX DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HTX DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HTX DAO

Berapakah nilai HTX DAO (HTX) hari ini?
Harga langsung HTX dalam USD ialah 0.00000203 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HTX ke USD?
Harga semasa HTX ke USD ialah $ 0.00000203. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HTX DAO?
Had pasaran untuk HTX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HTX?
Bekalan edaran HTX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HTX?
HTX mencapai harga ATH sebanyak 0.000003589163805033 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HTX?
HTX melihat harga ATL sebanyak 0.000000802556452034 USD.
Berapakah jumlah dagangan HTX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HTXialah $ 501.31K USD.
Adakah HTX akan naik lebih tinggi tahun ini?
HTX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HTXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
HTX DAO (HTX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
$0.00000203
