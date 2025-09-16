Apakah itu Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

Chihuahua Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chihuahua (HUAHUA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chihuahua (HUAHUA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chihuahua.

Tokenomik Chihuahua (HUAHUA)

Memahami tokenomik Chihuahua (HUAHUA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUAHUA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chihuahua (HUAHUA)

HUAHUA kepada Mata Wang Tempatan

Chihuahua Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chihuahua, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

