Lagi Mengenai HUAHUA

Maklumat Harga HUAHUA

Laman Web Rasmi HUAHUA

Tokenomik HUAHUA

Ramalan Harga HUAHUA

Sejarah HUAHUA

HUAHUA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HUAHUA-ke-Fiat

HUAHUA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Chihuahua Logo

ChihuahuaHargae(HUAHUA)

1 HUAHUA ke USD Harga Langsung:

$0.00001846
$0.00001846$0.00001846
-9.46%1D
USD
Chihuahua (HUAHUA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:32 (UTC+8)

Chihuahua (HUAHUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001845
$ 0.00001845$ 0.00001845
24J Rendah
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
24J Tinggi

$ 0.00001845
$ 0.00001845$ 0.00001845

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.009853830467409223
$ 0.009853830467409223$ 0.009853830467409223

$ 0.000014850630620658
$ 0.000014850630620658$ 0.000014850630620658

-1.02%

-9.46%

-20.91%

-20.91%

Chihuahua (HUAHUA) harga masa nyata ialah $ 0.00001846. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUAHUA didagangkan antara $ 0.00001845 rendah dan $ 0.000023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUAHUA sepanjang masa ialah $ 0.009853830467409223, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000014850630620658.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUAHUA telah berubah sebanyak -1.02% sejak sejam yang lalu, -9.46% dalam 24 jam dan -20.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chihuahua (HUAHUA) Maklumat Pasaran

No.1878

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 82.89K
$ 82.89K$ 82.89K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

93.55B
93.55B 93.55B

103,000,000,000
103,000,000,000 103,000,000,000

OSMO

Had Pasaran semasa Chihuahua ialah $ 1.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.89K. Bekalan edaran HUAHUA ialah 93.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 103000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.

Chihuahua (HUAHUA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Chihuahua hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000019288-9.46%
30 Hari$ -0.00001818-49.62%
60 Hari$ -0.00001534-45.39%
90 Hari$ -0.00000092-4.75%
Perubahan Harga Chihuahua Hari Ini

Hari ini, HUAHUA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000019288 (-9.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChihuahua

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00001818 (-49.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Chihuahua

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HUAHUA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00001534 (-45.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Chihuahua

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000092 (-4.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Chihuahua (HUAHUA)?

Semak Chihuahuahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

Chihuahua tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chihuahua pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HUAHUA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Chihuahua di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chihuahua anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chihuahua Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chihuahua (HUAHUA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chihuahua (HUAHUA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chihuahua.

Semak Chihuahua ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chihuahua (HUAHUA)

Memahami tokenomik Chihuahua (HUAHUA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUAHUA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chihuahua (HUAHUA)

Mencari cara membeli Chihuahua? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chihuahua di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HUAHUA kepada Mata Wang Tempatan

1 Chihuahua(HUAHUA) ke VND
0.4857749
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AUD
A$0.0000275054
1 Chihuahua(HUAHUA) ke GBP
0.0000134758
1 Chihuahua(HUAHUA) ke EUR
0.0000155064
1 Chihuahua(HUAHUA) ke USD
$0.00001846
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MYR
RM0.000077532
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TRY
0.0007620288
1 Chihuahua(HUAHUA) ke JPY
¥0.00271362
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ARS
ARS$0.0270673442
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RUB
0.0015281188
1 Chihuahua(HUAHUA) ke INR
0.0016257722
1 Chihuahua(HUAHUA) ke IDR
Rp0.3026229024
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KRW
0.0255323952
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PHP
0.0010509278
1 Chihuahua(HUAHUA) ke EGP
￡E.0.0008882952
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BRL
R$0.0000980226
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CAD
C$0.0000252902
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BDT
0.002248428
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NGN
0.0275932696
1 Chihuahua(HUAHUA) ke COP
$0.072109375
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ZAR
R.0.0003204656
1 Chihuahua(HUAHUA) ke UAH
0.0007599982
1 Chihuahua(HUAHUA) ke VES
Bs0.0029536
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CLP
$0.01751854
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PKR
Rs0.0052396864
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KZT
0.0099890752
1 Chihuahua(HUAHUA) ke THB
฿0.0005855512
1 Chihuahua(HUAHUA) ke TWD
NT$0.0005567536
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AED
د.إ0.0000677482
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CHF
Fr0.0000145834
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HKD
HK$0.0001436188
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AMD
֏0.007059104
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MAD
.د.م0.0001655862
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MXN
$0.0003380026
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SAR
ريال0.000069225
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PLN
0.0000662714
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RON
лв0.0000790088
1 Chihuahua(HUAHUA) ke SEK
kr0.000170755
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BGN
лв0.000030459
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HUF
Ft0.0060943844
1 Chihuahua(HUAHUA) ke CZK
0.000380276
1 Chihuahua(HUAHUA) ke KWD
د.ك0.0000056303
1 Chihuahua(HUAHUA) ke ILS
0.0000616564
1 Chihuahua(HUAHUA) ke AOA
Kz0.0168275822
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BHD
.د.ب0.00000694096
1 Chihuahua(HUAHUA) ke BMD
$0.00001846
1 Chihuahua(HUAHUA) ke DKK
kr0.0001166672
1 Chihuahua(HUAHUA) ke HNL
L0.0004842058
1 Chihuahua(HUAHUA) ke MUR
0.000835315
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NAD
$0.0003206502
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NOK
kr0.0001810926
1 Chihuahua(HUAHUA) ke NZD
$0.0000308282
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PAB
B/.0.00001846
1 Chihuahua(HUAHUA) ke PGK
K0.0000771628
1 Chihuahua(HUAHUA) ke QAR
ر.ق0.0000671944
1 Chihuahua(HUAHUA) ke RSD
дин.0.0018319704

Chihuahua Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chihuahua, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Chihuahua Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chihuahua

Berapakah nilai Chihuahua (HUAHUA) hari ini?
Harga langsung HUAHUA dalam USD ialah 0.00001846 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HUAHUA ke USD?
Harga semasa HUAHUA ke USD ialah $ 0.00001846. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chihuahua?
Had pasaran untuk HUAHUA ialah $ 1.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HUAHUA?
Bekalan edaran HUAHUA ialah 93.55B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUAHUA?
HUAHUA mencapai harga ATH sebanyak 0.009853830467409223 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUAHUA?
HUAHUA melihat harga ATL sebanyak 0.000014850630620658 USD.
Berapakah jumlah dagangan HUAHUA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUAHUAialah $ 82.89K USD.
Adakah HUAHUA akan naik lebih tinggi tahun ini?
HUAHUA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUAHUAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:32 (UTC+8)

Chihuahua (HUAHUA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HUAHUA-ke-USD

Jumlah

HUAHUA
HUAHUA
USD
USD

1 HUAHUA = 0.00001846 USD

Berdagang HUAHUA

HUAHUAUSDT
$0.00001846
$0.00001846$0.00001846
-9.46%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan