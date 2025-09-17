Lagi Mengenai HUMA

Maklumat Harga HUMA

Kertas putih HUMA

Laman Web Rasmi HUMA

Tokenomik HUMA

Ramalan Harga HUMA

Sejarah HUMA

HUMA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HUMA-ke-Fiat

HUMA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Huma Finance Logo

Huma FinanceHargae(HUMA)

1 HUMA ke USD Harga Langsung:

$0.02601
$0.02601$0.02601
-0.15%1D
USD
Huma Finance (HUMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:14 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02492
$ 0.02492$ 0.02492
24J Rendah
$ 0.02646
$ 0.02646$ 0.02646
24J Tinggi

$ 0.02492
$ 0.02492$ 0.02492

$ 0.02646
$ 0.02646$ 0.02646

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.02283000415356628
$ 0.02283000415356628$ 0.02283000415356628

+0.23%

-0.15%

-0.35%

-0.35%

Huma Finance (HUMA) harga masa nyata ialah $ 0.02601. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUMA didagangkan antara $ 0.02492 rendah dan $ 0.02646 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUMA sepanjang masa ialah $ 0.06927111521862415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02283000415356628.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUMA telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Huma Finance (HUMA) Maklumat Pasaran

No.529

$ 58.35M
$ 58.35M$ 58.35M

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 260.10M
$ 260.10M$ 260.10M

2.24B
2.24B 2.24B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,785.50501
9,999,997,785.50501 9,999,997,785.50501

22.43%

SOL

Had Pasaran semasa Huma Finance ialah $ 58.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.70M. Bekalan edaran HUMA ialah 2.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999997785.50501. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.10M.

Huma Finance (HUMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Huma Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000391-0.15%
30 Hari$ -0.00935-26.45%
60 Hari$ -0.0101-27.98%
90 Hari$ -0.0101-27.98%
Perubahan Harga Huma Finance Hari Ini

Hari ini, HUMA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000391 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHuma Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00935 (-26.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Huma Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HUMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0101 (-27.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Huma Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0101 (-27.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Huma Finance (HUMA)?

Semak Huma Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Huma Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HUMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Huma Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Huma Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Huma Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Huma Finance (HUMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Huma Finance (HUMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Huma Finance.

Semak Huma Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Huma Finance (HUMA)

Memahami tokenomik Huma Finance (HUMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Huma Finance (HUMA)

Mencari cara membeli Huma Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Huma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HUMA kepada Mata Wang Tempatan

1 Huma Finance(HUMA) ke VND
684.45315
1 Huma Finance(HUMA) ke AUD
A$0.0387549
1 Huma Finance(HUMA) ke GBP
0.0189873
1 Huma Finance(HUMA) ke EUR
0.0218484
1 Huma Finance(HUMA) ke USD
$0.02601
1 Huma Finance(HUMA) ke MYR
RM0.109242
1 Huma Finance(HUMA) ke TRY
1.0731726
1 Huma Finance(HUMA) ke JPY
¥3.79746
1 Huma Finance(HUMA) ke ARS
ARS$38.1936042
1 Huma Finance(HUMA) ke RUB
2.164032
1 Huma Finance(HUMA) ke INR
2.2883598
1 Huma Finance(HUMA) ke IDR
Rp426.3933744
1 Huma Finance(HUMA) ke KRW
35.8758531
1 Huma Finance(HUMA) ke PHP
1.4786685
1 Huma Finance(HUMA) ke EGP
￡E.1.2505608
1 Huma Finance(HUMA) ke BRL
R$0.1375929
1 Huma Finance(HUMA) ke CAD
C$0.0356337
1 Huma Finance(HUMA) ke BDT
3.168018
1 Huma Finance(HUMA) ke NGN
38.8787076
1 Huma Finance(HUMA) ke COP
$101.2062105
1 Huma Finance(HUMA) ke ZAR
R.0.4507533
1 Huma Finance(HUMA) ke UAH
1.0708317
1 Huma Finance(HUMA) ke VES
Bs4.1616
1 Huma Finance(HUMA) ke CLP
$24.68349
1 Huma Finance(HUMA) ke PKR
Rs7.3826784
1 Huma Finance(HUMA) ke KZT
14.0745312
1 Huma Finance(HUMA) ke THB
฿0.8237367
1 Huma Finance(HUMA) ke TWD
NT$0.7826409
1 Huma Finance(HUMA) ke AED
د.إ0.0954567
1 Huma Finance(HUMA) ke CHF
Fr0.0202878
1 Huma Finance(HUMA) ke HKD
HK$0.2023578
1 Huma Finance(HUMA) ke AMD
֏9.946224
1 Huma Finance(HUMA) ke MAD
.د.م0.2333097
1 Huma Finance(HUMA) ke MXN
$0.4754628
1 Huma Finance(HUMA) ke SAR
ريال0.0975375
1 Huma Finance(HUMA) ke PLN
0.0931158
1 Huma Finance(HUMA) ke RON
лв0.1108026
1 Huma Finance(HUMA) ke SEK
kr0.2395521
1 Huma Finance(HUMA) ke BGN
лв0.0429165
1 Huma Finance(HUMA) ke HUF
Ft8.5276386
1 Huma Finance(HUMA) ke CZK
0.5324247
1 Huma Finance(HUMA) ke KWD
د.ك0.00790704
1 Huma Finance(HUMA) ke ILS
0.0866133
1 Huma Finance(HUMA) ke AOA
Kz23.7099357
1 Huma Finance(HUMA) ke BHD
.د.ب0.00980577
1 Huma Finance(HUMA) ke BMD
$0.02601
1 Huma Finance(HUMA) ke DKK
kr0.1633428
1 Huma Finance(HUMA) ke HNL
L0.6822423
1 Huma Finance(HUMA) ke MUR
1.1769525
1 Huma Finance(HUMA) ke NAD
$0.4517937
1 Huma Finance(HUMA) ke NOK
kr0.2535975
1 Huma Finance(HUMA) ke NZD
$0.0431766
1 Huma Finance(HUMA) ke PAB
B/.0.02601
1 Huma Finance(HUMA) ke PGK
K0.1087218
1 Huma Finance(HUMA) ke QAR
ر.ق0.0946764
1 Huma Finance(HUMA) ke RSD
дин.2.5664067

Huma Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Huma Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Huma Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Huma Finance

Berapakah nilai Huma Finance (HUMA) hari ini?
Harga langsung HUMA dalam USD ialah 0.02601 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HUMA ke USD?
Harga semasa HUMA ke USD ialah $ 0.02601. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Huma Finance?
Had pasaran untuk HUMA ialah $ 58.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HUMA?
Bekalan edaran HUMA ialah 2.24B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUMA?
HUMA mencapai harga ATH sebanyak 0.06927111521862415 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUMA?
HUMA melihat harga ATL sebanyak 0.02283000415356628 USD.
Berapakah jumlah dagangan HUMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUMAialah $ 1.70M USD.
Adakah HUMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
HUMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:14 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HUMA-ke-USD

Jumlah

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0.02601 USD

Berdagang HUMA

HUMAUSDC
$0.02604
$0.02604$0.02604
-0.15%
HUMAUSDT
$0.02601
$0.02601$0.02601
-0.15%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan