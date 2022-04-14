Tokenomik Huma Finance (HUMA)

Lihat cerapan utama tentang Huma Finance (HUMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Huma Finance (HUMA) Maklumat

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://huma.finance/
Kertas putih:
https://docs.huma.finance
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw

Huma Finance (HUMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Huma Finance (HUMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 65.30M
$ 65.30M$ 65.30M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.24B
$ 2.24B$ 2.24B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 291.10M
$ 291.10M
$ 291.10M$ 291.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.127
$ 0.127
$ 0.127$ 0.127
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02283000415356628
$ 0.02283000415356628$ 0.02283000415356628
Harga Semasa:
$ 0.02911
$ 0.02911$ 0.02911

Tokenomik Huma Finance (HUMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Huma Finance (HUMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HUMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HUMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HUMA, terokai HUMA harga langsung token!

Cara Membeli HUMA

Berminat untuk menambah Huma Finance (HUMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HUMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Huma Finance (HUMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HUMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HUMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HUMA? Halaman ramalan harga HUMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.