Tokenomik HUMP AI (HUMP)

Lihat cerapan utama tentang HUMP AI (HUMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:03:54 (UTC+8)
USD

HUMP AI (HUMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HUMP AI (HUMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 850
$ 850$ 850
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.000025
$ 0.000025$ 0.000025

HUMP AI (HUMP) Maklumat

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

Laman Web Rasmi:
https://www.humptydumpty.world/
Kertas putih:
https://humptydumpty.gitbook.io/humptydumpty-docs/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x836292f5bf88c9978a873dcd965b4b0e4269b508

Tokenomik HUMP AI (HUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HUMP AI (HUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HUMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HUMP, terokai HUMP harga langsung token!

Cara Membeli HUMP

Berminat untuk menambah HUMP AI (HUMP) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HUMP, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

HUMP AI (HUMP) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HUMP membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HUMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HUMP? Halaman ramalan harga HUMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

