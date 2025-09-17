Lagi Mengenai HUND

$0.001685
$0.001685
+1.26%1D
Hund on Sol (HUND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:22 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001609
$ 0.001609
24J Rendah
$ 0.001691
$ 0.001691
24J Tinggi

$ 0.001609
$ 0.001609

$ 0.001691
$ 0.001691

$ 0.058309264934050455
$ 0.058309264934050455

$ 0.000035172954125922
$ 0.000035172954125922

+1.26%

+1.26%

+12.33%

+12.33%

Hund on Sol (HUND) harga masa nyata ialah $ 0.001685. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUND didagangkan antara $ 0.001609 rendah dan $ 0.001691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUND sepanjang masa ialah $ 0.058309264934050455, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000035172954125922.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUND telah berubah sebanyak +1.26% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +12.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hund on Sol (HUND) Maklumat Pasaran

No.2381

$ 673.88K
$ 673.88K

$ 186.27K
$ 186.27K

$ 673.98K
$ 673.98K

399.93M
399.93M

399,989,208.52714443
399,989,208.52714443

SOL

Had Pasaran semasa Hund on Sol ialah $ 673.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 186.27K. Bekalan edaran HUND ialah 399.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 399989208.52714443. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 673.98K.

Hund on Sol (HUND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hund on Sol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002097+1.26%
30 Hari$ -0.00015-8.18%
60 Hari$ -0.00052-23.59%
90 Hari$ -0.000248-12.83%
Perubahan Harga Hund on Sol Hari Ini

Hari ini, HUND mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00002097 (+1.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHund on Sol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00015 (-8.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hund on Sol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HUND mengalami perubahan sebanyak $ -0.00052 (-23.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hund on Sol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000248 (-12.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hund on Sol (HUND)?

Semak Hund on Solhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hund on Sol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HUND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hund on Sol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hund on Sol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hund on Sol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hund on Sol (HUND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hund on Sol (HUND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hund on Sol.

Semak Hund on Sol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hund on Sol (HUND)

Memahami tokenomik Hund on Sol (HUND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hund on Sol (HUND)

Mencari cara membeli Hund on Sol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hund on Sol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HUND kepada Mata Wang Tempatan

1 Hund on Sol(HUND) ke VND
44.340775
1 Hund on Sol(HUND) ke AUD
A$0.00251065
1 Hund on Sol(HUND) ke GBP
0.00123005
1 Hund on Sol(HUND) ke EUR
0.0014154
1 Hund on Sol(HUND) ke USD
$0.001685
1 Hund on Sol(HUND) ke MYR
RM0.007077
1 Hund on Sol(HUND) ke TRY
0.0695231
1 Hund on Sol(HUND) ke JPY
¥0.24601
1 Hund on Sol(HUND) ke ARS
ARS$2.4742877
1 Hund on Sol(HUND) ke RUB
0.140192
1 Hund on Sol(HUND) ke INR
0.1482463
1 Hund on Sol(HUND) ke IDR
Rp27.6229464
1 Hund on Sol(HUND) ke KRW
2.32413735
1 Hund on Sol(HUND) ke PHP
0.09579225
1 Hund on Sol(HUND) ke EGP
￡E.0.0810148
1 Hund on Sol(HUND) ke BRL
R$0.00891365
1 Hund on Sol(HUND) ke CAD
C$0.00230845
1 Hund on Sol(HUND) ke BDT
0.205233
1 Hund on Sol(HUND) ke NGN
2.5186706
1 Hund on Sol(HUND) ke COP
$6.55641925
1 Hund on Sol(HUND) ke ZAR
R.0.02920105
1 Hund on Sol(HUND) ke UAH
0.06937145
1 Hund on Sol(HUND) ke VES
Bs0.2696
1 Hund on Sol(HUND) ke CLP
$1.599065
1 Hund on Sol(HUND) ke PKR
Rs0.4782704
1 Hund on Sol(HUND) ke KZT
0.9117872
1 Hund on Sol(HUND) ke THB
฿0.05336395
1 Hund on Sol(HUND) ke TWD
NT$0.05070165
1 Hund on Sol(HUND) ke AED
د.إ0.00618395
1 Hund on Sol(HUND) ke CHF
Fr0.0013143
1 Hund on Sol(HUND) ke HKD
HK$0.0131093
1 Hund on Sol(HUND) ke AMD
֏0.644344
1 Hund on Sol(HUND) ke MAD
.د.م0.01511445
1 Hund on Sol(HUND) ke MXN
$0.0308018
1 Hund on Sol(HUND) ke SAR
ريال0.00631875
1 Hund on Sol(HUND) ke PLN
0.0060323
1 Hund on Sol(HUND) ke RON
лв0.0071781
1 Hund on Sol(HUND) ke SEK
kr0.01551885
1 Hund on Sol(HUND) ke BGN
лв0.00278025
1 Hund on Sol(HUND) ke HUF
Ft0.5524441
1 Hund on Sol(HUND) ke CZK
0.03449195
1 Hund on Sol(HUND) ke KWD
د.ك0.00051224
1 Hund on Sol(HUND) ke ILS
0.00561105
1 Hund on Sol(HUND) ke AOA
Kz1.53599545
1 Hund on Sol(HUND) ke BHD
.د.ب0.000635245
1 Hund on Sol(HUND) ke BMD
$0.001685
1 Hund on Sol(HUND) ke DKK
kr0.0105818
1 Hund on Sol(HUND) ke HNL
L0.04419755
1 Hund on Sol(HUND) ke MUR
0.07624625
1 Hund on Sol(HUND) ke NAD
$0.02926845
1 Hund on Sol(HUND) ke NOK
kr0.01642875
1 Hund on Sol(HUND) ke NZD
$0.0027971
1 Hund on Sol(HUND) ke PAB
B/.0.001685
1 Hund on Sol(HUND) ke PGK
K0.0070433
1 Hund on Sol(HUND) ke QAR
ر.ق0.0061334
1 Hund on Sol(HUND) ke RSD
дин.0.16625895

Hund on Sol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hund on Sol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hund on Sol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hund on Sol

Berapakah nilai Hund on Sol (HUND) hari ini?
Harga langsung HUND dalam USD ialah 0.001685 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HUND ke USD?
Harga semasa HUND ke USD ialah $ 0.001685. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hund on Sol?
Had pasaran untuk HUND ialah $ 673.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HUND?
Bekalan edaran HUND ialah 399.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUND?
HUND mencapai harga ATH sebanyak 0.058309264934050455 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUND?
HUND melihat harga ATL sebanyak 0.000035172954125922 USD.
Berapakah jumlah dagangan HUND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUNDialah $ 186.27K USD.
Adakah HUND akan naik lebih tinggi tahun ini?
HUND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:22 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

