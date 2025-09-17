Apakah itu Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hund on Sol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak HUND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Hund on Sol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hund on Sol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hund on Sol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hund on Sol (HUND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hund on Sol (HUND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hund on Sol.

Semak Hund on Sol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hund on Sol (HUND)

Memahami tokenomik Hund on Sol (HUND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hund on Sol (HUND)

Mencari cara membeli Hund on Sol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hund on Sol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HUND kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Hund on Sol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hund on Sol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hund on Sol Berapakah nilai Hund on Sol (HUND) hari ini? Harga langsung HUND dalam USD ialah 0.001685 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HUND ke USD? $ 0.001685 . Lihat Harga semasa HUND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hund on Sol? Had pasaran untuk HUND ialah $ 673.88K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HUND? Bekalan edaran HUND ialah 399.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUND? HUND mencapai harga ATH sebanyak 0.058309264934050455 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUND? HUND melihat harga ATL sebanyak 0.000035172954125922 USD . Berapakah jumlah dagangan HUND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUNDialah $ 186.27K USD . Adakah HUND akan naik lebih tinggi tahun ini? HUND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hund on Sol (HUND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan