Lagi Mengenai HVLO

Maklumat Harga HVLO

Kertas putih HVLO

Laman Web Rasmi HVLO

Tokenomik HVLO

Ramalan Harga HVLO

Sejarah HVLO

HVLO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HVLO-ke-Fiat

HVLO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hivello Logo

HivelloHargae(HVLO)

1 HVLO ke USD Harga Langsung:

$0.0003893
$0.0003893$0.0003893
-0.10%1D
USD
Hivello (HVLO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:39:48 (UTC+8)

Hivello (HVLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003878
$ 0.0003878$ 0.0003878
24J Rendah
$ 0.0003902
$ 0.0003902$ 0.0003902
24J Tinggi

$ 0.0003878
$ 0.0003878$ 0.0003878

$ 0.0003902
$ 0.0003902$ 0.0003902

$ 0.004391539586819382
$ 0.004391539586819382$ 0.004391539586819382

$ 0.000326449368716657
$ 0.000326449368716657$ 0.000326449368716657

+0.18%

-0.10%

-1.72%

-1.72%

Hivello (HVLO) harga masa nyata ialah $ 0.000389. Sepanjang 24 jam yang lalu, HVLO didagangkan antara $ 0.0003878 rendah dan $ 0.0003902 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HVLO sepanjang masa ialah $ 0.004391539586819382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000326449368716657.

Dari segi prestasi jangka pendek, HVLO telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan -1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hivello (HVLO) Maklumat Pasaran

No.2563

$ 421.77K
$ 421.77K$ 421.77K

$ 60.31K
$ 60.31K$ 60.31K

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

1.08B
1.08B 1.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,986,367,747.506891
9,986,367,747.506891 9,986,367,747.506891

10.84%

SOL

Had Pasaran semasa Hivello ialah $ 421.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.31K. Bekalan edaran HVLO ialah 1.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9986367747.506891. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.89M.

Hivello (HVLO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hivello hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000039-0.10%
30 Hari$ -0.0000195-4.78%
60 Hari$ -0.000136-25.91%
90 Hari$ -0.000145-27.16%
Perubahan Harga Hivello Hari Ini

Hari ini, HVLO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000039 (-0.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHivello

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000195 (-4.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hivello

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HVLO mengalami perubahan sebanyak $ -0.000136 (-25.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hivello

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000145 (-27.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hivello (HVLO)?

Semak Hivellohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hivello (HVLO)

Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

Hivello tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hivello pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HVLO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hivello di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hivello anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hivello Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hivello (HVLO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hivello (HVLO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hivello.

Semak Hivello ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hivello (HVLO)

Memahami tokenomik Hivello (HVLO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HVLO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hivello (HVLO)

Mencari cara membeli Hivello? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hivello di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HVLO kepada Mata Wang Tempatan

1 Hivello(HVLO) ke VND
10.236535
1 Hivello(HVLO) ke AUD
A$0.00057961
1 Hivello(HVLO) ke GBP
0.00028397
1 Hivello(HVLO) ke EUR
0.00032676
1 Hivello(HVLO) ke USD
$0.000389
1 Hivello(HVLO) ke MYR
RM0.0016338
1 Hivello(HVLO) ke TRY
0.01605403
1 Hivello(HVLO) ke JPY
¥0.056794
1 Hivello(HVLO) ke ARS
ARS$0.57121538
1 Hivello(HVLO) ke RUB
0.0323648
1 Hivello(HVLO) ke INR
0.03418921
1 Hivello(HVLO) ke IDR
Rp6.37704816
1 Hivello(HVLO) ke KRW
0.53655159
1 Hivello(HVLO) ke PHP
0.02209131
1 Hivello(HVLO) ke EGP
￡E.0.01869923
1 Hivello(HVLO) ke BRL
R$0.00205781
1 Hivello(HVLO) ke CAD
C$0.00053293
1 Hivello(HVLO) ke BDT
0.0473802
1 Hivello(HVLO) ke NGN
0.58146164
1 Hivello(HVLO) ke COP
$1.51361845
1 Hivello(HVLO) ke ZAR
R.0.00673748
1 Hivello(HVLO) ke UAH
0.01601513
1 Hivello(HVLO) ke VES
Bs0.06224
1 Hivello(HVLO) ke CLP
$0.369161
1 Hivello(HVLO) ke PKR
Rs0.11041376
1 Hivello(HVLO) ke KZT
0.21049568
1 Hivello(HVLO) ke THB
฿0.01231963
1 Hivello(HVLO) ke TWD
NT$0.01170501
1 Hivello(HVLO) ke AED
د.إ0.00142763
1 Hivello(HVLO) ke CHF
Fr0.00030342
1 Hivello(HVLO) ke HKD
HK$0.00302642
1 Hivello(HVLO) ke AMD
֏0.1487536
1 Hivello(HVLO) ke MAD
.د.م0.00348933
1 Hivello(HVLO) ke MXN
$0.00711092
1 Hivello(HVLO) ke SAR
ريال0.00145875
1 Hivello(HVLO) ke PLN
0.00139262
1 Hivello(HVLO) ke RON
лв0.00165714
1 Hivello(HVLO) ke SEK
kr0.00358658
1 Hivello(HVLO) ke BGN
лв0.00064185
1 Hivello(HVLO) ke HUF
Ft0.12762312
1 Hivello(HVLO) ke CZK
0.00796672
1 Hivello(HVLO) ke KWD
د.ك0.000118256
1 Hivello(HVLO) ke ILS
0.00129537
1 Hivello(HVLO) ke AOA
Kz0.35460073
1 Hivello(HVLO) ke BHD
.د.ب0.000146653
1 Hivello(HVLO) ke BMD
$0.000389
1 Hivello(HVLO) ke DKK
kr0.00244292
1 Hivello(HVLO) ke HNL
L0.01020347
1 Hivello(HVLO) ke MUR
0.01760225
1 Hivello(HVLO) ke NAD
$0.00675693
1 Hivello(HVLO) ke NOK
kr0.00379275
1 Hivello(HVLO) ke NZD
$0.00064574
1 Hivello(HVLO) ke PAB
B/.0.000389
1 Hivello(HVLO) ke PGK
K0.00162602
1 Hivello(HVLO) ke QAR
ر.ق0.00141596
1 Hivello(HVLO) ke RSD
дин.0.03840986

Hivello Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hivello, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hivello Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hivello

Berapakah nilai Hivello (HVLO) hari ini?
Harga langsung HVLO dalam USD ialah 0.000389 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HVLO ke USD?
Harga semasa HVLO ke USD ialah $ 0.000389. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hivello?
Had pasaran untuk HVLO ialah $ 421.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HVLO?
Bekalan edaran HVLO ialah 1.08B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HVLO?
HVLO mencapai harga ATH sebanyak 0.004391539586819382 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HVLO?
HVLO melihat harga ATL sebanyak 0.000326449368716657 USD.
Berapakah jumlah dagangan HVLO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HVLOialah $ 60.31K USD.
Adakah HVLO akan naik lebih tinggi tahun ini?
HVLO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HVLOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:39:48 (UTC+8)

Hivello (HVLO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HVLO-ke-USD

Jumlah

HVLO
HVLO
USD
USD

1 HVLO = 0.000389 USD

Berdagang HVLO

HVLOUSDT
$0.0003893
$0.0003893$0.0003893
-0.10%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan