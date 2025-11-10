Hyperwave Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperwave (HWAVE) hari ini ialah $ 0.002527, dengan 0.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HWAVE kepada USD penukaran adalah $ 0.002527 setiap HWAVE.

Hyperwave kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HWAVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HWAVE didagangkan antara $ 0.002223 (rendah) dan $ 0.003462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HWAVE dipindahkan -8.84% dalam sejam terakhir dan -8.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.22K.

Hyperwave (HWAVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam HYPEREVM

Had Pasaran semasa Hyperwave ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.22K. Bekalan edaran HWAVE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.