Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Tokenomik Honeyland (HXD)

Memahami tokenomik Honeyland (HXD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HXD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai Honeyland (HXD) hari ini? Harga langsung HXD dalam USD ialah 0.00432 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HXD ke USD? $ 0.00432 . Apakah had pasaran Honeyland? Had pasaran untuk HXD ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HXD? Bekalan edaran HXD ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HXD? HXD mencapai harga ATH sebanyak 0.35171972537655316 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HXD? HXD melihat harga ATL sebanyak 0.002741222502780159 USD . Berapakah jumlah dagangan HXD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HXDialah $ 1.23K USD .

