Honeyland (HXD) Carta Harga Langsung
Honeyland (HXD) Maklumat Harga (USD)

Honeyland (HXD) harga masa nyata ialah $ 0.00432. Sepanjang 24 jam yang lalu, HXD didagangkan antara $ 0.00432 rendah dan $ 0.00463 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HXD sepanjang masa ialah $ 0.35171972537655316, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002741222502780159.

Dari segi prestasi jangka pendek, HXD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -6.69% dalam 24 jam dan -3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa Honeyland ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.23K. Bekalan edaran HXD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.32M.

Honeyland (HXD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Honeyland hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00030973-6.69%
30 Hari$ +0.0008+22.72%
60 Hari$ -0.0029-40.17%
90 Hari$ +0.0005+13.08%
Perubahan Harga Honeyland Hari Ini

Hari ini, HXD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00030973 (-6.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHoneyland

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0008 (+22.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Honeyland

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HXD mengalami perubahan sebanyak $ -0.0029 (-40.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Honeyland

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0005 (+13.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Honeyland (HXD)?

Semak Honeylandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Honeyland pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HXD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Honeyland di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Honeyland anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Honeyland Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Honeyland (HXD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Honeyland (HXD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Honeyland.

Semak Honeyland ramalan harga sekarang!

Tokenomik Honeyland (HXD)

Memahami tokenomik Honeyland (HXD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HXD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Honeyland (HXD)

Mencari cara membeli Honeyland? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Honeyland di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Honeyland Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Honeyland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Honeyland Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Honeyland

Berapakah nilai Honeyland (HXD) hari ini?
Harga langsung HXD dalam USD ialah 0.00432 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HXD ke USD?
Harga semasa HXD ke USD ialah $ 0.00432. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Honeyland?
Had pasaran untuk HXD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HXD?
Bekalan edaran HXD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HXD?
HXD mencapai harga ATH sebanyak 0.35171972537655316 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HXD?
HXD melihat harga ATL sebanyak 0.002741222502780159 USD.
Berapakah jumlah dagangan HXD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HXDialah $ 1.23K USD.
Adakah HXD akan naik lebih tinggi tahun ini?
HXD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HXDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

