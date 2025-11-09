BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Hybrid langsung hari ini ialah 0.0001124 USD.HYB modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata HYB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Hybrid langsung hari ini ialah 0.0001124 USD.HYB modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata HYB kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai HYB

Maklumat Harga HYB

Apakah HYB

Kertas putih HYB

Laman Web Rasmi HYB

Tokenomik HYB

Ramalan Harga HYB

Sejarah HYB

HYB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang HYB-ke-Fiat

HYB Spot

HYB Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hybrid Logo

HybridHargae(HYB)

1 HYB ke USD Harga Langsung:

$0.0001124
$0.0001124$0.0001124
+0.98%1D
USD
Hybrid (HYB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:47 (UTC+8)

Hybrid Harga Hari Ini

Harga langsung Hybrid (HYB) hari ini ialah $ 0.0001124, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYB kepada USD penukaran adalah $ 0.0001124 setiap HYB.

Hybrid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HYB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYB didagangkan antara $ 0.0001103 (rendah) dan $ 0.0001131 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HYB dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -31.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.07K.

Hybrid (HYB) Maklumat Pasaran

--
----

$ 56.07K
$ 56.07K$ 56.07K

$ 112.40K
$ 112.40K$ 112.40K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Hybrid ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.07K. Bekalan edaran HYB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.40K.

Hybrid Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001103
$ 0.0001103$ 0.0001103
24J Rendah
$ 0.0001131
$ 0.0001131$ 0.0001131
24J Tinggi

$ 0.0001103
$ 0.0001103$ 0.0001103

$ 0.0001131
$ 0.0001131$ 0.0001131

--
----

--
----

+0.08%

+0.98%

-31.13%

-31.13%

Hybrid (HYB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hybrid hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001091+0.98%
30 Hari$ -0.0000895-44.33%
60 Hari$ -0.0017716-94.04%
90 Hari$ -0.0026596-95.95%
Perubahan Harga Hybrid Hari Ini

Hari ini, HYB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000001091 (+0.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHybrid

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000895 (-44.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hybrid

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HYB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0017716 (-94.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hybrid

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0026596 (-95.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hybrid (HYB)?

Semak Hybridhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Hybrid

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Hybrid pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Hybrid?

HYB token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Supply and demand dynamics on exchanges
3. Trading volume and liquidity levels
4. Project development progress and roadmap updates
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Competition from similar hybrid blockchain projects
8. Staking rewards and tokenomics changes
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. General adoption of hybrid blockchain solutions

These factors interact to create price volatility typical of emerging crypto assets.

Mengapa orang ingin tahu harga Hybrid hari ini?

People want to know Hybrid (HYB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Hybrid

Hybrid (HYB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HYB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Hybrid (HYB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hybrid berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Hybrid yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HYB ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Hybrid Ramalan Harga.

Perihal Hybrid

Hybrid Block (HYB) is a cryptocurrency that operates on a hybrid blockchain technology. The primary purpose of HYB is to simplify the process of buying, selling, and trading cryptocurrencies for both new and experienced users. It utilizes a three-part ecosystem consisting of Hybrid Central, Hybrid Exchange, and Hybrid Terminal to provide a comprehensive trading solution. The platform aims to bridge the gap between the East and West through language localization, customer service, and user-friendly interfaces. The HYB token serves as the native currency within this ecosystem, used for transaction fees and access to premium services. The supply and issuance model of HYB is based on a fixed total supply with no further issuance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Hybrid dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Hybrid? Membeli HYB adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Hybrid. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Hybrid (HYB) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Hybrid akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Hybrid (HYB)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Hybrid

Memiliki Hybrid membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Hybrid (HYB) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Hybrid (HYB)

Modular ecosystem for AI, data, and onchain automation.

Hybrid Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hybrid, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hybrid Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hybrid

Berapakah nilai 1 Hybrid pada tahun 2030?
Jika Hybrid berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Hybrid berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:47 (UTC+8)

Hybrid (HYB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Hybrid

HYB USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek HYB dengan leveraj. Terokai HYB dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Hybrid (HYB) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Hybrid langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
HYB/USDT
$0.0001124
$0.0001124$0.0001124
+1.81%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04150
$0.04150$0.04150

+107.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1085
$0.1085$0.1085

+14.21%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007400
$0.00007400$0.00007400

+275.63%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000329
$0.0000329$0.0000329

+119.33%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03964
$0.03964$0.03964

+69.32%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12187
$0.12187$0.12187

+72.62%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015390
$0.000015390$0.000015390

+51.93%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator HYB-ke-USD

Jumlah

HYB
HYB
USD
USD

1 HYB = 0.0001124 USD