Hybrid Harga Hari Ini

Harga langsung Hybrid (HYB) hari ini ialah $ 0.0001124, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYB kepada USD penukaran adalah $ 0.0001124 setiap HYB.

Hybrid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- HYB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYB didagangkan antara $ 0.0001103 (rendah) dan $ 0.0001131 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, HYB dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -31.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.07K.

Hybrid (HYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.07K$ 56.07K $ 56.07K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.40K$ 112.40K $ 112.40K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Hybrid ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.07K. Bekalan edaran HYB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.40K.