HYDRA Logo

1 HYDRA ke USD Harga Langsung:

$0.131
-3.88%1D
USD
HYDRA (HYDRA) Carta Harga Langsung
2025-09-16 22:42:09 (UTC+8)

HYDRA (HYDRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1261
24J Rendah
$ 0.1369
24J Tinggi

$ 0.1261
$ 0.1369
$ 52.17624526
$ 0.12961515338529508
-1.06%

-3.88%

-11.45%

-11.45%

HYDRA (HYDRA) harga masa nyata ialah $ 0.1308. Sepanjang 24 jam yang lalu, HYDRA didagangkan antara $ 0.1261 rendah dan $ 0.1369 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HYDRA sepanjang masa ialah $ 52.17624526, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12961515338529508.

Dari segi prestasi jangka pendek, HYDRA telah berubah sebanyak -1.06% sejak sejam yang lalu, -3.88% dalam 24 jam dan -11.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HYDRA (HYDRA) Maklumat Pasaran

No.1571

$ 3.78M
$ 59.26K
$ 4.19M
28.86M
32,003,148.77653016
2021-06-30 00:00:00

NONE

Had Pasaran semasa HYDRA ialah $ 3.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.26K. Bekalan edaran HYDRA ialah 28.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32003148.77653016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.

HYDRA (HYDRA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HYDRA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005288-3.88%
30 Hari$ -0.0318-19.56%
60 Hari$ -0.0543-29.34%
90 Hari$ -0.0536-29.07%
Perubahan Harga HYDRA Hari Ini

Hari ini, HYDRA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005288 (-3.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHYDRA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0318 (-19.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HYDRA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HYDRA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0543 (-29.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HYDRA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0536 (-29.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HYDRA (HYDRA)?

Semak HYDRAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HYDRA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HYDRA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HYDRA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HYDRA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HYDRA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HYDRA (HYDRA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HYDRA (HYDRA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HYDRA.

Semak HYDRA ramalan harga sekarang!

Tokenomik HYDRA (HYDRA)

Memahami tokenomik HYDRA (HYDRA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HYDRA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HYDRA (HYDRA)

Mencari cara membeli HYDRA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HYDRA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HYDRA kepada Mata Wang Tempatan

1 HYDRA(HYDRA) ke VND
3,442.002
1 HYDRA(HYDRA) ke AUD
A$0.1962
1 HYDRA(HYDRA) ke GBP
0.095484
1 HYDRA(HYDRA) ke EUR
0.109872
1 HYDRA(HYDRA) ke USD
$0.1308
1 HYDRA(HYDRA) ke MYR
RM0.54936
1 HYDRA(HYDRA) ke TRY
5.398116
1 HYDRA(HYDRA) ke JPY
¥19.0968
1 HYDRA(HYDRA) ke ARS
ARS$191.226984
1 HYDRA(HYDRA) ke RUB
10.855092
1 HYDRA(HYDRA) ke INR
11.5104
1 HYDRA(HYDRA) ke IDR
Rp2,144.261952
1 HYDRA(HYDRA) ke KRW
180.662268
1 HYDRA(HYDRA) ke PHP
7.42944
1 HYDRA(HYDRA) ke EGP
￡E.6.287556
1 HYDRA(HYDRA) ke BRL
R$0.69324
1 HYDRA(HYDRA) ke CAD
C$0.179196
1 HYDRA(HYDRA) ke BDT
15.93144
1 HYDRA(HYDRA) ke NGN
195.514608
1 HYDRA(HYDRA) ke COP
$510.9375
1 HYDRA(HYDRA) ke ZAR
R.2.26938
1 HYDRA(HYDRA) ke UAH
5.385036
1 HYDRA(HYDRA) ke VES
Bs20.928
1 HYDRA(HYDRA) ke CLP
$124.1292
1 HYDRA(HYDRA) ke PKR
Rs37.126272
1 HYDRA(HYDRA) ke KZT
70.778496
1 HYDRA(HYDRA) ke THB
฿4.142436
1 HYDRA(HYDRA) ke TWD
NT$3.934464
1 HYDRA(HYDRA) ke AED
د.إ0.480036
1 HYDRA(HYDRA) ke CHF
Fr0.102024
1 HYDRA(HYDRA) ke HKD
HK$1.017624
1 HYDRA(HYDRA) ke AMD
֏50.01792
1 HYDRA(HYDRA) ke MAD
.د.م1.173276
1 HYDRA(HYDRA) ke MXN
$2.398872
1 HYDRA(HYDRA) ke SAR
ريال0.4905
1 HYDRA(HYDRA) ke PLN
0.469572
1 HYDRA(HYDRA) ke RON
лв0.558516
1 HYDRA(HYDRA) ke SEK
kr1.207284
1 HYDRA(HYDRA) ke BGN
лв0.21582
1 HYDRA(HYDRA) ke HUF
Ft43.025352
1 HYDRA(HYDRA) ke CZK
2.685324
1 HYDRA(HYDRA) ke KWD
د.ك0.0397632
1 HYDRA(HYDRA) ke ILS
0.435564
1 HYDRA(HYDRA) ke AOA
Kz119.233356
1 HYDRA(HYDRA) ke BHD
.د.ب0.0493116
1 HYDRA(HYDRA) ke BMD
$0.1308
1 HYDRA(HYDRA) ke DKK
kr0.82404
1 HYDRA(HYDRA) ke HNL
L3.430884
1 HYDRA(HYDRA) ke MUR
5.9187
1 HYDRA(HYDRA) ke NAD
$2.271996
1 HYDRA(HYDRA) ke NOK
kr1.279224
1 HYDRA(HYDRA) ke NZD
$0.218436
1 HYDRA(HYDRA) ke PAB
B/.0.1308
1 HYDRA(HYDRA) ke PGK
K0.546744
1 HYDRA(HYDRA) ke QAR
ر.ق0.476112
1 HYDRA(HYDRA) ke RSD
дин.12.940044

HYDRA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HYDRA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web HYDRA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HYDRA

Berapakah nilai HYDRA (HYDRA) hari ini?
Harga langsung HYDRA dalam USD ialah 0.1308 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HYDRA ke USD?
Harga semasa HYDRA ke USD ialah $ 0.1308. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HYDRA?
Had pasaran untuk HYDRA ialah $ 3.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HYDRA?
Bekalan edaran HYDRA ialah 28.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYDRA?
HYDRA mencapai harga ATH sebanyak 52.17624526 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYDRA?
HYDRA melihat harga ATL sebanyak 0.12961515338529508 USD.
Berapakah jumlah dagangan HYDRA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYDRAialah $ 59.26K USD.
Adakah HYDRA akan naik lebih tinggi tahun ini?
HYDRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYDRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

