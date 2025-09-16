Apakah itu HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HYDRA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak HYDRA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang HYDRA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HYDRA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HYDRA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HYDRA (HYDRA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HYDRA (HYDRA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HYDRA.

Semak HYDRA ramalan harga sekarang!

Tokenomik HYDRA (HYDRA)

Memahami tokenomik HYDRA (HYDRA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HYDRA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HYDRA (HYDRA)

Mencari cara membeli HYDRA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HYDRA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HYDRA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

HYDRA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HYDRA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HYDRA Berapakah nilai HYDRA (HYDRA) hari ini? Harga langsung HYDRA dalam USD ialah 0.1308 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HYDRA ke USD? $ 0.1308 . Lihat Harga semasa HYDRA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran HYDRA? Had pasaran untuk HYDRA ialah $ 3.78M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HYDRA? Bekalan edaran HYDRA ialah 28.86M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYDRA? HYDRA mencapai harga ATH sebanyak 52.17624526 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYDRA? HYDRA melihat harga ATL sebanyak 0.12961515338529508 USD . Berapakah jumlah dagangan HYDRA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYDRAialah $ 59.26K USD . Adakah HYDRA akan naik lebih tinggi tahun ini? HYDRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYDRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

HYDRA (HYDRA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC