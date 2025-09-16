Lagi Mengenai HYPC

HyperCycle (HYPC) Carta Harga Langsung
HyperCycle (HYPC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02871
$ 0.02871$ 0.02871
24J Rendah
$ 0.0322
$ 0.0322$ 0.0322
24J Tinggi

$ 0.02871
$ 0.02871$ 0.02871

$ 0.0322
$ 0.0322$ 0.0322

$ 1.2883715820570467
$ 1.2883715820570467$ 1.2883715820570467

$ 0.01708075677783095
$ 0.01708075677783095$ 0.01708075677783095

-4.72%

-7.38%

-15.86%

-15.86%

HyperCycle (HYPC) harga masa nyata ialah $ 0.02871. Sepanjang 24 jam yang lalu, HYPC didagangkan antara $ 0.02871 rendah dan $ 0.0322 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HYPC sepanjang masa ialah $ 1.2883715820570467, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01708075677783095.

Dari segi prestasi jangka pendek, HYPC telah berubah sebanyak -4.72% sejak sejam yang lalu, -7.38% dalam 24 jam dan -15.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HyperCycle (HYPC) Maklumat Pasaran

No.1478

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K

$ 61.65M
$ 61.65M$ 61.65M

155.12M
155.12M 155.12M

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

7.22%

ETH

Had Pasaran semasa HyperCycle ialah $ 4.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.22K. Bekalan edaran HYPC ialah 155.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2147483648. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.65M.

HyperCycle (HYPC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HyperCycle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0022876-7.38%
30 Hari$ -0.00772-21.20%
60 Hari$ -0.01725-37.54%
90 Hari$ -0.00811-22.03%
Perubahan Harga HyperCycle Hari Ini

Hari ini, HYPC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0022876 (-7.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHyperCycle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00772 (-21.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HyperCycle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, HYPC mengalami perubahan sebanyak $ -0.01725 (-37.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HyperCycle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00811 (-22.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HyperCycle (HYPC)?

Semak HyperCyclehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu HyperCycle (HYPC)

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

HyperCycle tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus HyperCycle pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak HYPC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang HyperCycle di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian HyperCycle anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

HyperCycle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HyperCycle (HYPC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HyperCycle (HYPC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HyperCycle.

Semak HyperCycle ramalan harga sekarang!

Tokenomik HyperCycle (HYPC)

Memahami tokenomik HyperCycle (HYPC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HYPC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli HyperCycle (HYPC)

Mencari cara membeli HyperCycle? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah HyperCycle di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

HYPC kepada Mata Wang Tempatan

1 HyperCycle(HYPC) ke VND
755.50365
1 HyperCycle(HYPC) ke AUD
A$0.0427779
1 HyperCycle(HYPC) ke GBP
0.0209583
1 HyperCycle(HYPC) ke EUR
0.0241164
1 HyperCycle(HYPC) ke USD
$0.02871
1 HyperCycle(HYPC) ke MYR
RM0.120582
1 HyperCycle(HYPC) ke TRY
1.1851488
1 HyperCycle(HYPC) ke JPY
¥4.19166
1 HyperCycle(HYPC) ke ARS
ARS$41.9734458
1 HyperCycle(HYPC) ke RUB
2.3880978
1 HyperCycle(HYPC) ke INR
2.5270542
1 HyperCycle(HYPC) ke IDR
Rp470.6556624
1 HyperCycle(HYPC) ke KRW
39.6545391
1 HyperCycle(HYPC) ke PHP
1.6324506
1 HyperCycle(HYPC) ke EGP
￡E.1.3800897
1 HyperCycle(HYPC) ke BRL
R$0.152163
1 HyperCycle(HYPC) ke CAD
C$0.0393327
1 HyperCycle(HYPC) ke BDT
3.496878
1 HyperCycle(HYPC) ke NGN
42.9145596
1 HyperCycle(HYPC) ke COP
$111.7120455
1 HyperCycle(HYPC) ke ZAR
R.0.4989798
1 HyperCycle(HYPC) ke UAH
1.1819907
1 HyperCycle(HYPC) ke VES
Bs4.5936
1 HyperCycle(HYPC) ke CLP
$27.24579
1 HyperCycle(HYPC) ke PKR
Rs8.1490464
1 HyperCycle(HYPC) ke KZT
15.5355552
1 HyperCycle(HYPC) ke THB
฿0.9109683
1 HyperCycle(HYPC) ke TWD
NT$0.8650323
1 HyperCycle(HYPC) ke AED
د.إ0.1053657
1 HyperCycle(HYPC) ke CHF
Fr0.0223938
1 HyperCycle(HYPC) ke HKD
HK$0.2233638
1 HyperCycle(HYPC) ke AMD
֏10.978704
1 HyperCycle(HYPC) ke MAD
.د.م0.2575287
1 HyperCycle(HYPC) ke MXN
$0.5259672
1 HyperCycle(HYPC) ke SAR
ريال0.1076625
1 HyperCycle(HYPC) ke PLN
0.1030689
1 HyperCycle(HYPC) ke RON
лв0.1225917
1 HyperCycle(HYPC) ke SEK
kr0.2652804
1 HyperCycle(HYPC) ke BGN
лв0.0473715
1 HyperCycle(HYPC) ke HUF
Ft9.4533417
1 HyperCycle(HYPC) ke CZK
0.5897034
1 HyperCycle(HYPC) ke KWD
د.ك0.00875655
1 HyperCycle(HYPC) ke ILS
0.0956043
1 HyperCycle(HYPC) ke AOA
Kz26.1711747
1 HyperCycle(HYPC) ke BHD
.د.ب0.01082367
1 HyperCycle(HYPC) ke BMD
$0.02871
1 HyperCycle(HYPC) ke DKK
kr0.180873
1 HyperCycle(HYPC) ke HNL
L0.7530633
1 HyperCycle(HYPC) ke MUR
1.2991275
1 HyperCycle(HYPC) ke NAD
$0.4986927
1 HyperCycle(HYPC) ke NOK
kr0.2807838
1 HyperCycle(HYPC) ke NZD
$0.0479457
1 HyperCycle(HYPC) ke PAB
B/.0.02871
1 HyperCycle(HYPC) ke PGK
K0.1200078
1 HyperCycle(HYPC) ke QAR
ر.ق0.1045044
1 HyperCycle(HYPC) ke RSD
дин.2.8420029

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HyperCycle

Berapakah nilai HyperCycle (HYPC) hari ini?
Harga langsung HYPC dalam USD ialah 0.02871 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HYPC ke USD?
Harga semasa HYPC ke USD ialah $ 0.02871. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HyperCycle?
Had pasaran untuk HYPC ialah $ 4.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HYPC?
Bekalan edaran HYPC ialah 155.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYPC?
HYPC mencapai harga ATH sebanyak 1.2883715820570467 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYPC?
HYPC melihat harga ATL sebanyak 0.01708075677783095 USD.
Berapakah jumlah dagangan HYPC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYPCialah $ 6.22K USD.
Adakah HYPC akan naik lebih tinggi tahun ini?
HYPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
HyperCycle (HYPC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

