Tokenomik HyperCycle (HYPC)

Tokenomik HyperCycle (HYPC)

Lihat cerapan utama tentang HyperCycle (HYPC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

HyperCycle (HYPC) Maklumat

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Laman Web Rasmi:
https://www.hypercycle.ai/
Kertas putih:
https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4

HyperCycle (HYPC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HyperCycle (HYPC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M
Jumlah Bekalan:
$ 2.15B
$ 2.15B$ 2.15B
Bekalan Edaran:
$ 155.12M
$ 155.12M$ 155.12M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 66.74M
$ 66.74M$ 66.74M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01708075677783095
$ 0.01708075677783095$ 0.01708075677783095
Harga Semasa:
$ 0.03108
$ 0.03108$ 0.03108

Tokenomik HyperCycle (HYPC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HyperCycle (HYPC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HYPC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HYPC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HYPC, terokai HYPC harga langsung token!

Cara Membeli HYPC

Berminat untuk menambah HyperCycle (HYPC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HYPC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

HyperCycle (HYPC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HYPC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HYPC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HYPC? Halaman ramalan harga HYPC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.