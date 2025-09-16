Apakah itu Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Hyperliquid (HYPE)

Memahami tokenomik Hyperliquid (HYPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HYPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hyperliquid (HYPE)

HYPE kepada Mata Wang Tempatan

Hyperliquid Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hyperliquid, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperliquid Berapakah nilai Hyperliquid (HYPE) hari ini? Harga langsung HYPE dalam USD ialah 53.5 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HYPE ke USD? $ 53.5 . Lihat Harga semasa HYPE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hyperliquid? Had pasaran untuk HYPE ialah $ 17.87B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HYPE? Bekalan edaran HYPE ialah 333.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYPE? HYPE mencapai harga ATH sebanyak 57.34284186299788 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYPE? HYPE melihat harga ATL sebanyak 3.2002764730895623 USD . Berapakah jumlah dagangan HYPE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYPEialah $ 1.61M USD . Adakah HYPE akan naik lebih tinggi tahun ini? HYPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hyperliquid (HYPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

