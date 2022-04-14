Tokenomik Hyperliquid (HYPE)

Lihat cerapan utama tentang Hyperliquid (HYPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hyperliquid (HYPE) Maklumat

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Laman Web Rasmi:
https://hyperliquid.xyz/
Kertas putih:
https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs
Peneroka Blok:
https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec

Hyperliquid (HYPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hyperliquid (HYPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.28B
Jumlah Bekalan:
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 333.93M
$ 333.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 57.74B
$ 57.74B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 80
$ 80
Terendah Sepanjang Masa:
$ 3.2002764730895623
$ 3.2002764730895623
Harga Semasa:
$ 57.74
$ 57.74

Tokenomik Hyperliquid (HYPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hyperliquid (HYPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HYPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HYPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HYPE, terokai HYPE harga langsung token!

Cara Membeli HYPE

Berminat untuk menambah Hyperliquid (HYPE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli HYPE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Hyperliquid (HYPE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga HYPE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

HYPE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HYPE? Halaman ramalan harga HYPE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.