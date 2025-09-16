Apakah itu Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Hyperlane (HYPER)

Cara membeli Hyperlane (HYPER)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperlane Berapakah nilai Hyperlane (HYPER) hari ini? Harga langsung HYPER dalam USD ialah 0.30608 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HYPER ke USD? $ 0.30608 . Lihat Harga semasa HYPER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hyperlane? Had pasaran untuk HYPER ialah $ 53.63M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HYPER? Bekalan edaran HYPER ialah 175.20M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HYPER? HYPER mencapai harga ATH sebanyak 0.6897741857472838 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HYPER? HYPER melihat harga ATL sebanyak 0.08699760525884112 USD . Berapakah jumlah dagangan HYPER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HYPERialah $ 963.70K USD . Adakah HYPER akan naik lebih tinggi tahun ini? HYPER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HYPERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

