Harga iShares Gold Trust langsung hari ini ialah 76.77 USD.IAUON modal pasaran ialah 9,174,773.289487338 USD. Jejaki masa nyata IAUON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$76.77
+2.30%1D
iShares Gold Trust (IAUON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:54 (UTC+8)

iShares Gold Trust Harga Hari Ini

Harga langsung iShares Gold Trust (IAUON) hari ini ialah $ 76.77, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IAUON kepada USD penukaran adalah $ 76.77 setiap IAUON.

iShares Gold Trust kini berada pada kedudukan #1160 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.17M, dengan bekalan edaran sebanyak 119.51K IAUON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IAUON didagangkan antara $ 74.9 (rendah) dan $ 76.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 82.53676920433921, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 66.2823140111318.

Dalam prestasi jangka pendek, IAUON dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan +1.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.23K.

iShares Gold Trust (IAUON) Maklumat Pasaran

No.1160

$ 9.17M
$ 54.23K
$ 9.17M
119.51K
119,509.8774194
Had Pasaran semasa iShares Gold Trust ialah $ 9.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.23K. Bekalan edaran IAUON ialah 119.51K, dengan jumlah bekalan sebanyak 119509.8774194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.17M.

iShares Gold Trust Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 74.9
24J Rendah
$ 76.8
24J Tinggi

$ 74.9
$ 76.8
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.68%

+2.30%

+1.49%

+1.49%

iShares Gold Trust (IAUON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk iShares Gold Trust hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.726+2.30%
30 Hari$ +1.41+1.87%
60 Hari$ +8.12+11.82%
90 Hari$ +26.77+53.54%
Perubahan Harga iShares Gold Trust Hari Ini

Hari ini, IAUON mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.726 (+2.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariiShares Gold Trust

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +1.41 (+1.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari iShares Gold Trust

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IAUON mengalami perubahan sebanyak $ +8.12 (+11.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari iShares Gold Trust

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +26.77 (+53.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga iShares Gold Trust (IAUON)?

Semak iShares Gold Trusthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk iShares Gold Trust

Cerapan dipacu AI yang menganalisis iShares Gold Trust pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga iShares Gold Trust?

Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:

1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value
2. USD strength - Stronger dollar typically pressures gold prices down
3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand as hedge
4. Interest rates - Rising rates reduce gold appeal vs yield-bearing assets
5. Market volatility - Gold serves as safe-haven during uncertainty
6. Central bank policies - QE and monetary stimulus affect gold demand
7. Geopolitical tensions - Crisis events drive investors to gold
8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand impact prices

Mengapa orang ingin tahu harga iShares Gold Trust hari ini?

People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because: 1) Gold serves as a hedge against inflation and economic uncertainty 2) Portfolio diversification needs 3) Market volatility concerns driving safe-haven demand 4) Dollar weakness impacts gold prices 5) Trading decisions require real-time pricing.

Ramalan Harga untuk iShares Gold Trust

iShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IAUON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
iShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga iShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga iShares Gold Trust yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IAUON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik iShares Gold Trust Ramalan Harga.

Perihal iShares Gold Trust

IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.

Bagaimana untuk membeli & Melabur iShares Gold Trust dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan iShares Gold Trust? Membeli IAUON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli iShares Gold Trust. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan iShares Gold Trust (IAUON) perjalanan Membeli anda.

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Pilih Token Anda

Dengan lebihan 119.51K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan iShares Gold Trust akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan iShares Gold Trust

Memiliki iShares Gold Trust membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli iShares Gold Trust (IAUON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iShares Gold Trust, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iShares Gold Trust

Berapakah nilai 1 iShares Gold Trust pada tahun 2030?
Jika iShares Gold Trust berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga iShares Gold Trust berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:19:54 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Pergi panjang atau pendek IAUON dengan leveraj. Terokai IAUON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga iShares Gold Trust langsung, volum dan dagangan secara langsung.

IAUON/USDT
$76.77
+2.19%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

