iShares Gold Trust Harga Hari Ini

Harga langsung iShares Gold Trust (IAUON) hari ini ialah $ 76.77, dengan 2.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IAUON kepada USD penukaran adalah $ 76.77 setiap IAUON.

iShares Gold Trust kini berada pada kedudukan #1160 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.17M, dengan bekalan edaran sebanyak 119.51K IAUON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IAUON didagangkan antara $ 74.9 (rendah) dan $ 76.8 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 82.53676920433921, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 66.2823140111318.

Dalam prestasi jangka pendek, IAUON dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan +1.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.23K.

iShares Gold Trust (IAUON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1160 Modal Pasaran $ 9.17M Kelantangan (24J) $ 54.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.17M Bekalan Peredaran 119.51K Jumlah Bekalan 119,509.8774194 Rantaian Blok Awam ETH

