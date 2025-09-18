Lagi Mengenai ICBX

Maklumat Harga ICBX

Kertas putih ICBX

Laman Web Rasmi ICBX

Tokenomik ICBX

Ramalan Harga ICBX

Sejarah ICBX

ICBX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ICBX-ke-Fiat

ICBX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ICB Network Logo

ICB NetworkHargae(ICBX)

1 ICBX ke USD Harga Langsung:

$0.0002627
$0.0002627$0.0002627
+1.78%1D
USD
ICB Network (ICBX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:36:30 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002354
$ 0.0002354$ 0.0002354
24J Rendah
$ 0.0002859
$ 0.0002859$ 0.0002859
24J Tinggi

$ 0.0002354
$ 0.0002354$ 0.0002354

$ 0.0002859
$ 0.0002859$ 0.0002859

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

-2.02%

+1.78%

-6.12%

-6.12%

ICB Network (ICBX) harga masa nyata ialah $ 0.0002627. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICBX didagangkan antara $ 0.0002354 rendah dan $ 0.0002859 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICBX sepanjang masa ialah $ 0.000884643643879396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000043342386939507.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICBX telah berubah sebanyak -2.02% sejak sejam yang lalu, +1.78% dalam 24 jam dan -6.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ICB Network (ICBX) Maklumat Pasaran

No.1452

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

$ 29.63K
$ 29.63K$ 29.63K

$ 26.27M
$ 26.27M$ 26.27M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

Had Pasaran semasa ICB Network ialah $ 5.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 29.63K. Bekalan edaran ICBX ialah 19.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.27M.

ICB Network (ICBX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ICB Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000004594+1.78%
30 Hari$ -0.0000538-17.00%
60 Hari$ -0.000114-30.27%
90 Hari$ +0.0000627+31.35%
Perubahan Harga ICB Network Hari Ini

Hari ini, ICBX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000004594 (+1.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariICB Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000538 (-17.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ICB Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICBX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000114 (-30.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ICB Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000627 (+31.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ICB Network (ICBX)?

Semak ICB Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ICB Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ICBX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ICB Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ICB Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ICB Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ICB Network (ICBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ICB Network (ICBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICB Network.

Semak ICB Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik ICB Network (ICBX)

Memahami tokenomik ICB Network (ICBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ICB Network (ICBX)

Mencari cara membeli ICB Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ICB Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICBX kepada Mata Wang Tempatan

1 ICB Network(ICBX) ke VND
6.9129505
1 ICB Network(ICBX) ke AUD
A$0.00039405
1 ICB Network(ICBX) ke GBP
0.000191771
1 ICB Network(ICBX) ke EUR
0.000220668
1 ICB Network(ICBX) ke USD
$0.0002627
1 ICB Network(ICBX) ke MYR
RM0.001098086
1 ICB Network(ICBX) ke TRY
0.010844256
1 ICB Network(ICBX) ke JPY
¥0.0383542
1 ICB Network(ICBX) ke ARS
ARS$0.387461484
1 ICB Network(ICBX) ke RUB
0.022064173
1 ICB Network(ICBX) ke INR
0.023059806
1 ICB Network(ICBX) ke IDR
Rp4.306556688
1 ICB Network(ICBX) ke KRW
0.361845607
1 ICB Network(ICBX) ke PHP
0.014916106
1 ICB Network(ICBX) ke EGP
￡E.0.012643751
1 ICB Network(ICBX) ke BRL
R$0.00139231
1 ICB Network(ICBX) ke CAD
C$0.000359899
1 ICB Network(ICBX) ke BDT
0.031975844
1 ICB Network(ICBX) ke NGN
0.392673452
1 ICB Network(ICBX) ke COP
$1.018214692
1 ICB Network(ICBX) ke ZAR
R.0.004560472
1 ICB Network(ICBX) ke UAH
0.010828494
1 ICB Network(ICBX) ke VES
Bs0.042032
1 ICB Network(ICBX) ke CLP
$0.249565
1 ICB Network(ICBX) ke PKR
Rs0.073957931
1 ICB Network(ICBX) ke KZT
0.142307217
1 ICB Network(ICBX) ke THB
฿0.008332844
1 ICB Network(ICBX) ke TWD
NT$0.007883627
1 ICB Network(ICBX) ke AED
د.إ0.000964109
1 ICB Network(ICBX) ke CHF
Fr0.000204906
1 ICB Network(ICBX) ke HKD
HK$0.002041179
1 ICB Network(ICBX) ke AMD
֏0.100343519
1 ICB Network(ICBX) ke MAD
.د.م0.002353792
1 ICB Network(ICBX) ke MXN
$0.004812664
1 ICB Network(ICBX) ke SAR
ريال0.000985125
1 ICB Network(ICBX) ke PLN
0.000940466
1 ICB Network(ICBX) ke RON
лв0.001121729
1 ICB Network(ICBX) ke SEK
kr0.002432602
1 ICB Network(ICBX) ke BGN
лв0.000433455
1 ICB Network(ICBX) ke HUF
Ft0.086412538
1 ICB Network(ICBX) ke CZK
0.005390604
1 ICB Network(ICBX) ke KWD
د.ك0.0000798608
1 ICB Network(ICBX) ke ILS
0.000877418
1 ICB Network(ICBX) ke AOA
Kz0.239469439
1 ICB Network(ICBX) ke BHD
.د.ب0.0000990379
1 ICB Network(ICBX) ke BMD
$0.0002627
1 ICB Network(ICBX) ke DKK
kr0.001652383
1 ICB Network(ICBX) ke HNL
L0.006885367
1 ICB Network(ICBX) ke MUR
0.011834635
1 ICB Network(ICBX) ke NAD
$0.004565726
1 ICB Network(ICBX) ke NOK
kr0.00257446
1 ICB Network(ICBX) ke NZD
$0.000438709
1 ICB Network(ICBX) ke PAB
B/.0.0002627
1 ICB Network(ICBX) ke PGK
K0.001095459
1 ICB Network(ICBX) ke QAR
ر.ق0.000956228
1 ICB Network(ICBX) ke RSD
дин.0.02598103

ICB Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ICB Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ICB Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ICB Network

Berapakah nilai ICB Network (ICBX) hari ini?
Harga langsung ICBX dalam USD ialah 0.0002627 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ICBX ke USD?
Harga semasa ICBX ke USD ialah $ 0.0002627. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ICB Network?
Had pasaran untuk ICBX ialah $ 5.07M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ICBX?
Bekalan edaran ICBX ialah 19.29B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICBX?
ICBX mencapai harga ATH sebanyak 0.000884643643879396 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICBX?
ICBX melihat harga ATL sebanyak 0.000043342386939507 USD.
Berapakah jumlah dagangan ICBX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICBXialah $ 29.63K USD.
Adakah ICBX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ICBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:36:30 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ICBX-ke-USD

Jumlah

ICBX
ICBX
USD
USD

1 ICBX = 0.0002627 USD

Berdagang ICBX

ICBXUSDT
$0.0002627
$0.0002627$0.0002627
+1.78%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan