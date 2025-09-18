Apakah itu ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ICB Network (ICBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ICB Network (ICBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICB Network.

Semak ICB Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik ICB Network (ICBX)

Memahami tokenomik ICB Network (ICBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

ICBX kepada Mata Wang Tempatan

ICB Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ICB Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ICB Network Berapakah nilai ICB Network (ICBX) hari ini? Harga langsung ICBX dalam USD ialah 0.0002627 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ICBX ke USD? $ 0.0002627 . Lihat Harga semasa ICBX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ICB Network? Had pasaran untuk ICBX ialah $ 5.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ICBX? Bekalan edaran ICBX ialah 19.29B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICBX? ICBX mencapai harga ATH sebanyak 0.000884643643879396 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICBX? ICBX melihat harga ATL sebanyak 0.000043342386939507 USD . Berapakah jumlah dagangan ICBX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICBXialah $ 29.63K USD . Adakah ICBX akan naik lebih tinggi tahun ini? ICBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ICB Network (ICBX) Kemas Kini Industri Penting

