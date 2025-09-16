Lagi Mengenai ICENETWORK

Ice Open Network Logo

Ice Open NetworkHargae(ICENETWORK)

1 ICENETWORK ke USD Harga Langsung:

$0.004726
$0.004726
-4.35%1D
USD
Ice Open Network (ICENETWORK) Carta Harga Langsung
Ice Open Network (ICENETWORK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004667
$ 0.004667
24J Rendah
$ 0.00499
$ 0.00499
24J Tinggi

$ 0.004667
$ 0.004667

$ 0.00499
$ 0.00499

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793

-2.00%

-4.35%

-5.98%

-5.98%

Ice Open Network (ICENETWORK) harga masa nyata ialah $ 0.004829. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICENETWORK didagangkan antara $ 0.004667 rendah dan $ 0.00499 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICENETWORK sepanjang masa ialah $ 0.31287622386434477, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002752095838621793.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICENETWORK telah berubah sebanyak -2.00% sejak sejam yang lalu, -4.35% dalam 24 jam dan -5.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ice Open Network (ICENETWORK) Maklumat Pasaran

No.726

$ 31.94M
$ 31.94M

$ 239.31K
$ 239.31K

$ 102.14M
$ 102.14M

6.62B
6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26

BSC

Had Pasaran semasa Ice Open Network ialah $ 31.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 239.31K. Bekalan edaran ICENETWORK ialah 6.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21150537435.26. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.14M.

Ice Open Network (ICENETWORK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ice Open Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00021493-4.35%
30 Hari$ -0.001501-24.01%
60 Hari$ +0.000106+2.28%
90 Hari$ -0.000424-8.20%
Perubahan Harga Ice Open Network Hari Ini

Hari ini, ICENETWORK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00021493 (-4.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIce Open Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001501 (-24.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ice Open Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICENETWORK mengalami perubahan sebanyak $ +0.000106 (+2.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ice Open Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000424 (-8.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ice Open Network (ICENETWORK)?

Semak Ice Open Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ice Open Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ICENETWORK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ice Open Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ice Open Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ice Open Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ice Open Network (ICENETWORK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ice Open Network (ICENETWORK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ice Open Network.

Semak Ice Open Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ice Open Network (ICENETWORK)

Memahami tokenomik Ice Open Network (ICENETWORK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICENETWORK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ice Open Network (ICENETWORK)

Mencari cara membeli Ice Open Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ice Open Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICENETWORK kepada Mata Wang Tempatan

1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke VND
127.075135
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AUD
A$0.0072435
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke GBP
0.00352517
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke EUR
0.00405636
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke USD
$0.004829
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MYR
RM0.0202818
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TRY
0.19929283
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke JPY
¥0.705034
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ARS
ARS$7.05990142
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RUB
0.40075871
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke INR
0.424952
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke IDR
Rp79.16392176
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KRW
6.66986309
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PHP
0.2742872
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke EGP
￡E.0.23213003
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BRL
R$0.0255937
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CAD
C$0.00661573
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BDT
0.5881722
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NGN
7.21819604
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke COP
$18.86328125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ZAR
R.0.08378315
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke UAH
0.19880993
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke VES
Bs0.77264
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CLP
$4.582721
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PKR
Rs1.37066336
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KZT
2.61306848
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke THB
฿0.15293443
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke TWD
NT$0.14525632
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AED
د.إ0.01772243
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CHF
Fr0.00376662
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HKD
HK$0.03756962
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AMD
֏1.8466096
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MAD
.د.م0.04331613
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MXN
$0.08856386
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SAR
ريال0.01810875
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PLN
0.01733611
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RON
лв0.02061983
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke SEK
kr0.04457167
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BGN
лв0.00796785
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HUF
Ft1.58845126
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke CZK
0.09913937
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke KWD
د.ك0.001468016
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke ILS
0.01608057
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke AOA
Kz4.40197153
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BHD
.د.ب0.001820533
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke BMD
$0.004829
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke DKK
kr0.0304227
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke HNL
L0.12666467
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke MUR
0.21851225
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NAD
$0.08387973
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NOK
kr0.04722762
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke NZD
$0.00806443
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PAB
B/.0.004829
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke PGK
K0.02018522
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke QAR
ر.ق0.01757756
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ke RSD
дин.0.47782955

Ice Open Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ice Open Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ice Open Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ice Open Network

Berapakah nilai Ice Open Network (ICENETWORK) hari ini?
Harga langsung ICENETWORK dalam USD ialah 0.004829 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ICENETWORK ke USD?
Harga semasa ICENETWORK ke USD ialah $ 0.004829. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ice Open Network?
Had pasaran untuk ICENETWORK ialah $ 31.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ICENETWORK?
Bekalan edaran ICENETWORK ialah 6.62B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICENETWORK?
ICENETWORK mencapai harga ATH sebanyak 0.31287622386434477 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICENETWORK?
ICENETWORK melihat harga ATL sebanyak 0.002752095838621793 USD.
Berapakah jumlah dagangan ICENETWORK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICENETWORKialah $ 239.31K USD.
Adakah ICENETWORK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ICENETWORK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICENETWORKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Ice Open Network (ICENETWORK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

