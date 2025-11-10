Impossible Cloud Net Harga Hari Ini

Harga langsung Impossible Cloud Net (ICNT) hari ini ialah $ 0.26649, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ICNT kepada USD penukaran adalah $ 0.26649 setiap ICNT.

Impossible Cloud Net kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ICNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ICNT didagangkan antara $ 0.24743 (rendah) dan $ 0.29723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ICNT dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -19.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.54K.

Impossible Cloud Net (ICNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 80.54K$ 80.54K $ 80.54K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.54M$ 186.54M $ 186.54M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Jumlah Bekalan 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

