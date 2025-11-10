BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Impossible Cloud Net langsung hari ini ialah 0.26649 USD.ICNT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ICNT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Impossible Cloud Net langsung hari ini ialah 0.26649 USD.ICNT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ICNT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Impossible Cloud Net Harga (ICNT)

1 ICNT ke USD Harga Langsung:

$0.26649
-0.77% 1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:50 (UTC+8)

Impossible Cloud Net Harga Hari Ini

Harga langsung Impossible Cloud Net (ICNT) hari ini ialah $ 0.26649, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ICNT kepada USD penukaran adalah $ 0.26649 setiap ICNT.

Impossible Cloud Net kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ICNT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ICNT didagangkan antara $ 0.24743 (rendah) dan $ 0.29723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ICNT dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -19.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.54K.

Impossible Cloud Net (ICNT) Maklumat Pasaran

$ 80.54K
$ 186.54M
700,000,000
700,000,000
BASE

Had Pasaran semasa Impossible Cloud Net ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.54K. Bekalan edaran ICNT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.54M.

Impossible Cloud Net Sejarah Harga USD

$ 0.24743
24J Rendah
$ 0.29723
24J Tinggi

Impossible Cloud Net (ICNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Impossible Cloud Net hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0020679-0.77%
30 Hari$ +0.02496+10.33%
60 Hari$ +0.04213+18.77%
90 Hari$ -0.06159-18.78%
Perubahan Harga Impossible Cloud Net Hari Ini

Hari ini, ICNT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0020679 (-0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariImpossible Cloud Net

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02496 (+10.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Impossible Cloud Net

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICNT mengalami perubahan sebanyak $ +0.04213 (+18.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Impossible Cloud Net

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.06159 (-18.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Impossible Cloud Net (ICNT)?

Semak Impossible Cloud Nethalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Impossible Cloud Net

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Impossible Cloud Net pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Impossible Cloud Net?

ICNT price is influenced by several key factors: market demand and adoption of Impossible Cloud's decentralized storage services, overall crypto market sentiment, token utility within the ecosystem, partnerships and integrations, regulatory developments affecting DePIN projects, competition from other storage tokens, trading volume and liquidity, team developments and roadmap progress.

Mengapa orang ingin tahu harga Impossible Cloud Net hari ini?

People want to know ICNT price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Impossible Cloud Net

Impossible Cloud Net (ICNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICNT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Impossible Cloud Net (ICNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Impossible Cloud Net berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Impossible Cloud Net yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ICNT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Impossible Cloud Net Ramalan Harga.

Perihal Impossible Cloud Net

ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Impossible Cloud Net dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Impossible Cloud Net? Membeli ICNT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Impossible Cloud Net. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Impossible Cloud Net (ICNT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Impossible Cloud Net akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Impossible Cloud Net (ICNT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Impossible Cloud Net

Memiliki Impossible Cloud Net membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Impossible Cloud Net (ICNT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Impossible Cloud Net Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Impossible Cloud Net, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Impossible Cloud Net Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Impossible Cloud Net

Berapakah nilai 1 Impossible Cloud Net pada tahun 2030?
Jika Impossible Cloud Net berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Impossible Cloud Net berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:12:50 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

