$4.699
+0.57%1D
Internet Computer (ICP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:53:48 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) Maklumat Harga (USD)

$ 4.611
$ 4.729
$ 4.611
$ 4.729
$ 750.73047694
$ 0
Internet Computer (ICP) harga masa nyata ialah $ 4.7. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICP didagangkan antara $ 4.611 rendah dan $ 4.729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICP sepanjang masa ialah $ 750.73047694, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICP telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Internet Computer (ICP) Maklumat Pasaran

$ 2.53B
$ 2.29M
$ 2.53B
538.05M
--
538,046,950.0736719
Had Pasaran semasa Internet Computer ialah $ 2.53B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.29M. Bekalan edaran ICP ialah 538.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 538046950.0736719. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53B.

Internet Computer (ICP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Internet Computer hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02663+0.57%
30 Hari$ -0.968-17.08%
60 Hari$ -1.084-18.75%
90 Hari$ -0.356-7.05%
Perubahan Harga Internet Computer Hari Ini

Hari ini, ICP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02663 (+0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInternet Computer

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.968 (-17.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Internet Computer

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICP mengalami perubahan sebanyak $ -1.084 (-18.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Internet Computer

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.356 (-7.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Internet Computer (ICP)?

Semak Internet Computerhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Internet Computer pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ICP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Internet Computer di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Internet Computer anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Internet Computer Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Internet Computer (ICP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Internet Computer (ICP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Internet Computer.

Semak Internet Computer ramalan harga sekarang!

Tokenomik Internet Computer (ICP)

Memahami tokenomik Internet Computer (ICP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Internet Computer (ICP)

Mencari cara membeli Internet Computer? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Internet Computer di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICP kepada Mata Wang Tempatan

Internet Computer Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Internet Computer, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Internet Computer Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Internet Computer

Berapakah nilai Internet Computer (ICP) hari ini?
Harga langsung ICP dalam USD ialah 4.7 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ICP ke USD?
Harga semasa ICP ke USD ialah $ 4.7. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Internet Computer?
Had pasaran untuk ICP ialah $ 2.53B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ICP?
Bekalan edaran ICP ialah 538.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICP?
ICP mencapai harga ATH sebanyak 750.73047694 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICP?
ICP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ICP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICPialah $ 2.29M USD.
Adakah ICP akan naik lebih tinggi tahun ini?
ICP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:53:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

