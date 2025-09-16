Apakah itu Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Tokenomik Internet Computer (ICP)

Memahami tokenomik Internet Computer (ICP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Internet Computer Berapakah nilai Internet Computer (ICP) hari ini? Harga langsung ICP dalam USD ialah 4.7 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ICP ke USD? $ 4.7 . Lihat Harga semasa ICP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Internet Computer? Had pasaran untuk ICP ialah $ 2.53B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ICP? Bekalan edaran ICP ialah 538.05M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICP? ICP mencapai harga ATH sebanyak 750.73047694 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICP? ICP melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ICP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICPialah $ 2.29M USD . Adakah ICP akan naik lebih tinggi tahun ini? ICP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Internet Computer (ICP) Kemas Kini Industri Penting

