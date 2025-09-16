Lagi Mengenai ICPX

Maklumat Harga ICPX

Kertas putih ICPX

Laman Web Rasmi ICPX

Tokenomik ICPX

Ramalan Harga ICPX

Sejarah ICPX

ICPX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ICPX-ke-Fiat

ICPX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Icrypex Token Logo

Icrypex TokenHargae(ICPX)

1 ICPX ke USD Harga Langsung:

$0.998
$0.998$0.998
+1.94%1D
USD
Icrypex Token (ICPX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:38 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.966
$ 0.966$ 0.966
24J Rendah
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24J Tinggi

$ 0.966
$ 0.966$ 0.966

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 2.0308218890089247
$ 2.0308218890089247$ 2.0308218890089247

$ 0.8092808566666161
$ 0.8092808566666161$ 0.8092808566666161

+0.20%

+1.94%

-0.90%

-0.90%

Icrypex Token (ICPX) harga masa nyata ialah $ 0.998. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICPX didagangkan antara $ 0.966 rendah dan $ 1.033 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICPX sepanjang masa ialah $ 2.0308218890089247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8092808566666161.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICPX telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +1.94% dalam 24 jam dan -0.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Icrypex Token (ICPX) Maklumat Pasaran

No.7947

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 307.45K
$ 307.45K$ 307.45K

$ 499.00M
$ 499.00M$ 499.00M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

261,015,290.49
261,015,290.49 261,015,290.49

0.00%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa Icrypex Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 307.45K. Bekalan edaran ICPX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 261015290.49. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 499.00M.

Icrypex Token (ICPX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Icrypex Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01899+1.94%
30 Hari$ +0.036+3.74%
60 Hari$ -0.226-18.47%
90 Hari$ -0.32-24.28%
Perubahan Harga Icrypex Token Hari Ini

Hari ini, ICPX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01899 (+1.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIcrypex Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.036 (+3.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Icrypex Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICPX mengalami perubahan sebanyak $ -0.226 (-18.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Icrypex Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.32 (-24.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Icrypex Token (ICPX)?

Semak Icrypex Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Icrypex Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ICPX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Icrypex Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Icrypex Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Icrypex Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Icrypex Token (ICPX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Icrypex Token (ICPX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Icrypex Token.

Semak Icrypex Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Icrypex Token (ICPX)

Memahami tokenomik Icrypex Token (ICPX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICPX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Icrypex Token (ICPX)

Mencari cara membeli Icrypex Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Icrypex Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICPX kepada Mata Wang Tempatan

1 Icrypex Token(ICPX) ke VND
26,262.37
1 Icrypex Token(ICPX) ke AUD
A$1.497
1 Icrypex Token(ICPX) ke GBP
0.72854
1 Icrypex Token(ICPX) ke EUR
0.83832
1 Icrypex Token(ICPX) ke USD
$0.998
1 Icrypex Token(ICPX) ke MYR
RM4.1916
1 Icrypex Token(ICPX) ke TRY
41.18746
1 Icrypex Token(ICPX) ke JPY
¥145.708
1 Icrypex Token(ICPX) ke ARS
ARS$1,459.05604
1 Icrypex Token(ICPX) ke RUB
82.82402
1 Icrypex Token(ICPX) ke INR
87.824
1 Icrypex Token(ICPX) ke IDR
Rp16,360.65312
1 Icrypex Token(ICPX) ke KRW
1,378.44758
1 Icrypex Token(ICPX) ke PHP
56.6864
1 Icrypex Token(ICPX) ke EGP
￡E.47.97386
1 Icrypex Token(ICPX) ke BRL
R$5.2894
1 Icrypex Token(ICPX) ke CAD
C$1.36726
1 Icrypex Token(ICPX) ke BDT
121.5564
1 Icrypex Token(ICPX) ke NGN
1,491.77048
1 Icrypex Token(ICPX) ke COP
$3,898.4375
1 Icrypex Token(ICPX) ke ZAR
R.17.3153
1 Icrypex Token(ICPX) ke UAH
41.08766
1 Icrypex Token(ICPX) ke VES
Bs159.68
1 Icrypex Token(ICPX) ke CLP
$947.102
1 Icrypex Token(ICPX) ke PKR
Rs283.27232
1 Icrypex Token(ICPX) ke KZT
540.03776
1 Icrypex Token(ICPX) ke THB
฿31.60666
1 Icrypex Token(ICPX) ke TWD
NT$30.01984
1 Icrypex Token(ICPX) ke AED
د.إ3.66266
1 Icrypex Token(ICPX) ke CHF
Fr0.77844
1 Icrypex Token(ICPX) ke HKD
HK$7.76444
1 Icrypex Token(ICPX) ke AMD
֏381.6352
1 Icrypex Token(ICPX) ke MAD
.د.م8.95206
1 Icrypex Token(ICPX) ke MXN
$18.30332
1 Icrypex Token(ICPX) ke SAR
ريال3.7425
1 Icrypex Token(ICPX) ke PLN
3.58282
1 Icrypex Token(ICPX) ke RON
лв4.26146
1 Icrypex Token(ICPX) ke SEK
kr9.21154
1 Icrypex Token(ICPX) ke BGN
лв1.6467
1 Icrypex Token(ICPX) ke HUF
Ft328.28212
1 Icrypex Token(ICPX) ke CZK
20.48894
1 Icrypex Token(ICPX) ke KWD
د.ك0.303392
1 Icrypex Token(ICPX) ke ILS
3.32334
1 Icrypex Token(ICPX) ke AOA
Kz909.74686
1 Icrypex Token(ICPX) ke BHD
.د.ب0.376246
1 Icrypex Token(ICPX) ke BMD
$0.998
1 Icrypex Token(ICPX) ke DKK
kr6.2874
1 Icrypex Token(ICPX) ke HNL
L26.17754
1 Icrypex Token(ICPX) ke MUR
45.1595
1 Icrypex Token(ICPX) ke NAD
$17.33526
1 Icrypex Token(ICPX) ke NOK
kr9.76044
1 Icrypex Token(ICPX) ke NZD
$1.66666
1 Icrypex Token(ICPX) ke PAB
B/.0.998
1 Icrypex Token(ICPX) ke PGK
K4.17164
1 Icrypex Token(ICPX) ke QAR
ر.ق3.63272
1 Icrypex Token(ICPX) ke RSD
дин.98.7521

Icrypex Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Icrypex Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Icrypex Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Icrypex Token

Berapakah nilai Icrypex Token (ICPX) hari ini?
Harga langsung ICPX dalam USD ialah 0.998 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ICPX ke USD?
Harga semasa ICPX ke USD ialah $ 0.998. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Icrypex Token?
Had pasaran untuk ICPX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ICPX?
Bekalan edaran ICPX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICPX?
ICPX mencapai harga ATH sebanyak 2.0308218890089247 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICPX?
ICPX melihat harga ATL sebanyak 0.8092808566666161 USD.
Berapakah jumlah dagangan ICPX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICPXialah $ 307.45K USD.
Adakah ICPX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ICPX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICPXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:38 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ICPX-ke-USD

Jumlah

ICPX
ICPX
USD
USD

1 ICPX = 0.998 USD

Berdagang ICPX

ICPXUSDT
$0.998
$0.998$0.998
+0.91%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan