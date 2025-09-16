Apakah itu ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ICT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ICT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang ICT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ICT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ICT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ICT (ICT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ICT (ICT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICT.

Semak ICT ramalan harga sekarang!

Tokenomik ICT (ICT)

Memahami tokenomik ICT (ICT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ICT (ICT)

Mencari cara membeli ICT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ICT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

ICT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ICT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ICT Berapakah nilai ICT (ICT) hari ini? Harga langsung ICT dalam USD ialah 0.05044 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ICT ke USD? $ 0.05044 . Lihat Harga semasa ICT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ICT? Had pasaran untuk ICT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ICT? Bekalan edaran ICT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICT? ICT mencapai harga ATH sebanyak 0.6200117873240762 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICT? ICT melihat harga ATL sebanyak 0.019190999425412084 USD . Berapakah jumlah dagangan ICT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICTialah $ 9.46K USD . Adakah ICT akan naik lebih tinggi tahun ini? ICT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

