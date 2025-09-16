Lagi Mengenai ICT

$0.05044
+4.97%1D
ICT (ICT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:45 (UTC+8)

ICT (ICT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.048
24J Rendah
$ 0.0512
24J Tinggi

$ 0.048
$ 0.0512
$ 0.6200117873240762
$ 0.019190999425412084
+0.57%

+4.97%

+0.05%

+0.05%

ICT (ICT) harga masa nyata ialah $ 0.05044. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICT didagangkan antara $ 0.048 rendah dan $ 0.0512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICT sepanjang masa ialah $ 0.6200117873240762, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019190999425412084.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICT telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +4.97% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ICT (ICT) Maklumat Pasaran

No.7926

$ 0.00
$ 9.46K
$ 35.31M
0.00
700,000,000
69,799,935
0.00%

ICT

Had Pasaran semasa ICT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.46K. Bekalan edaran ICT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 69799935. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.31M.

ICT (ICT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ICT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0023882+4.97%
30 Hari$ -0.00017-0.34%
60 Hari$ -0.00027-0.54%
90 Hari$ +0.00339+7.20%
Perubahan Harga ICT Hari Ini

Hari ini, ICT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0023882 (+4.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariICT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00017 (-0.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ICT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ICT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00027 (-0.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ICT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00339 (+7.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ICT (ICT)?

Semak ICT halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ICT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ICT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ICT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ICT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ICT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ICT (ICT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ICT (ICT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICT.

Semak ICT ramalan harga sekarang!

Tokenomik ICT (ICT)

Memahami tokenomik ICT (ICT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ICT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ICT (ICT)

Mencari cara membeli ICT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ICT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ICT kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ICT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ICT Rasmi
Peneroka Blok

Laman Web ICT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ICT

Berapakah nilai ICT (ICT) hari ini?
Harga langsung ICT dalam USD ialah 0.05044 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ICT ke USD?
Harga semasa ICT ke USD ialah $ 0.05044. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ICT?
Had pasaran untuk ICT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ICT?
Bekalan edaran ICT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ICT?
ICT mencapai harga ATH sebanyak 0.6200117873240762 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ICT?
ICT melihat harga ATL sebanyak 0.019190999425412084 USD.
Berapakah jumlah dagangan ICT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ICTialah $ 9.46K USD.
Adakah ICT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ICT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ICTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:42:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

