SPACE ID Logo

SPACE IDHargae(ID)

1 ID ke USD Harga Langsung:

SPACE ID (ID) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:57 (UTC+8)

SPACE ID (ID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.06%

+0.76%

-4.92%

-4.92%

SPACE ID (ID) harga masa nyata ialah $ 0.1587. Sepanjang 24 jam yang lalu, ID didagangkan antara $ 0.1561 rendah dan $ 0.1604 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ID sepanjang masa ialah $ 1.829245193291274, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1348710561542328.

Dari segi prestasi jangka pendek, ID telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.76% dalam 24 jam dan -4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SPACE ID (ID) Maklumat Pasaran

No.255

54.98%

ETH

Had Pasaran semasa SPACE ID ialah $ 174.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 370.79K. Bekalan edaran ID ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1995195090.733769. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 317.40M.

SPACE ID (ID) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SPACE ID hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001197+0.76%
30 Hari$ -0.0096-5.71%
60 Hari$ -0.0227-12.52%
90 Hari$ +0.0019+1.21%
Perubahan Harga SPACE ID Hari Ini

Hari ini, ID mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001197 (+0.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSPACE ID

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0096 (-5.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SPACE ID

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ID mengalami perubahan sebanyak $ -0.0227 (-12.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SPACE ID

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0019 (+1.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SPACE ID (ID)?

Semak SPACE IDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SPACE ID pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ID ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SPACE ID di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SPACE ID anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SPACE ID Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SPACE ID (ID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SPACE ID (ID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SPACE ID.

Semak SPACE ID ramalan harga sekarang!

Tokenomik SPACE ID (ID)

Memahami tokenomik SPACE ID (ID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SPACE ID (ID)

Mencari cara membeli SPACE ID? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SPACE ID di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ID kepada Mata Wang Tempatan

1 SPACE ID(ID) ke VND
1 SPACE ID(ID) ke AUD
1 SPACE ID(ID) ke GBP
1 SPACE ID(ID) ke EUR
1 SPACE ID(ID) ke USD
1 SPACE ID(ID) ke MYR
1 SPACE ID(ID) ke TRY
1 SPACE ID(ID) ke JPY
1 SPACE ID(ID) ke ARS
1 SPACE ID(ID) ke RUB
1 SPACE ID(ID) ke INR
1 SPACE ID(ID) ke IDR
1 SPACE ID(ID) ke KRW
1 SPACE ID(ID) ke PHP
1 SPACE ID(ID) ke EGP
1 SPACE ID(ID) ke BRL
1 SPACE ID(ID) ke CAD
1 SPACE ID(ID) ke BDT
1 SPACE ID(ID) ke NGN
1 SPACE ID(ID) ke COP
1 SPACE ID(ID) ke ZAR
1 SPACE ID(ID) ke UAH
1 SPACE ID(ID) ke VES
1 SPACE ID(ID) ke CLP
1 SPACE ID(ID) ke PKR
1 SPACE ID(ID) ke KZT
1 SPACE ID(ID) ke THB
1 SPACE ID(ID) ke TWD
1 SPACE ID(ID) ke AED
1 SPACE ID(ID) ke CHF
1 SPACE ID(ID) ke HKD
1 SPACE ID(ID) ke AMD
1 SPACE ID(ID) ke MAD
1 SPACE ID(ID) ke MXN
1 SPACE ID(ID) ke SAR
1 SPACE ID(ID) ke PLN
1 SPACE ID(ID) ke RON
1 SPACE ID(ID) ke SEK
1 SPACE ID(ID) ke BGN
1 SPACE ID(ID) ke HUF
1 SPACE ID(ID) ke CZK
1 SPACE ID(ID) ke KWD
1 SPACE ID(ID) ke ILS
1 SPACE ID(ID) ke AOA
1 SPACE ID(ID) ke BHD
1 SPACE ID(ID) ke BMD
1 SPACE ID(ID) ke DKK
1 SPACE ID(ID) ke HNL
1 SPACE ID(ID) ke MUR
1 SPACE ID(ID) ke NAD
1 SPACE ID(ID) ke NOK
1 SPACE ID(ID) ke NZD
1 SPACE ID(ID) ke PAB
1 SPACE ID(ID) ke PGK
1 SPACE ID(ID) ke QAR
1 SPACE ID(ID) ke RSD
дин.15.749388

SPACE ID Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SPACE ID, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SPACE ID Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SPACE ID

Berapakah nilai SPACE ID (ID) hari ini?
Harga langsung ID dalam USD ialah 0.1587 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ID ke USD?
Harga semasa ID ke USD ialah $ 0.1587. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SPACE ID?
Had pasaran untuk ID ialah $ 174.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ID?
Bekalan edaran ID ialah 1.10B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ID?
ID mencapai harga ATH sebanyak 1.829245193291274 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ID?
ID melihat harga ATL sebanyak 0.1348710561542328 USD.
Berapakah jumlah dagangan ID?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDialah $ 370.79K USD.
Adakah ID akan naik lebih tinggi tahun ini?
ID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:57:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

