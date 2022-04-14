Tokenomik SPACE ID (ID)

Tokenomik SPACE ID (ID)

Lihat cerapan utama tentang SPACE ID (ID), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SPACE ID (ID) Maklumat

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Laman Web Rasmi:
https://space.id
Kertas putih:
https://docs.space.id
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

SPACE ID (ID) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SPACE ID (ID), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 189.16M
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.10B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 344.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.8377
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1348710561542328
Harga Semasa:
$ 0.172
Tokenomik SPACE ID (ID): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SPACE ID (ID) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ID yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ID yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ID, terokai ID harga langsung token!

Cara Membeli ID

Berminat untuk menambah SPACE ID (ID) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ID, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

SPACE ID (ID) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ID membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ID Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ID? Halaman ramalan harga ID kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.