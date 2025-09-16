Apakah itu IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IDEX (IDEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IDEX (IDEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Semak IDEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik IDEX (IDEX)

Memahami tokenomik IDEX (IDEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IDEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IDEX (IDEX)

Mencari cara membeli IDEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IDEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IDEX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IDEX Berapakah nilai IDEX (IDEX) hari ini? Harga langsung IDEX dalam USD ialah 0.02756 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IDEX ke USD? $ 0.02756 . Lihat Harga semasa IDEX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IDEX? Had pasaran untuk IDEX ialah $ 26.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IDEX? Bekalan edaran IDEX ialah 979.35M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDEX? IDEX mencapai harga ATH sebanyak 0.97451541 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDEX? IDEX melihat harga ATL sebanyak 0.00855880795496 USD . Berapakah jumlah dagangan IDEX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDEXialah $ 217.28K USD . Adakah IDEX akan naik lebih tinggi tahun ini? IDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

IDEX (IDEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

