1 IDEX ke USD Harga Langsung:

$0.02756
$0.02756
+1.73%1D
USD
IDEX (IDEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:10 (UTC+8)

IDEX (IDEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02683
$ 0.02683
24J Rendah
$ 0.02766
$ 0.02766
24J Tinggi

$ 0.02683
$ 0.02683

$ 0.02766
$ 0.02766

$ 0.97451541
$ 0.97451541

$ 0.00855880795496
$ 0.00855880795496

+0.36%

+1.73%

-1.93%

-1.93%

IDEX (IDEX) harga masa nyata ialah $ 0.02756. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDEX didagangkan antara $ 0.02683 rendah dan $ 0.02766 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDEX sepanjang masa ialah $ 0.97451541, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00855880795496.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDEX telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +1.73% dalam 24 jam dan -1.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IDEX (IDEX) Maklumat Pasaran

No.820

$ 26.99M
$ 26.99M

$ 217.28K
$ 217.28K

$ 27.56M
$ 27.56M

979.35M
979.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa IDEX ialah $ 26.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 217.28K. Bekalan edaran IDEX ialah 979.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.56M.

IDEX (IDEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk IDEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004687+1.73%
30 Hari$ +0.00095+3.57%
60 Hari$ +0.00723+35.56%
90 Hari$ +0.00799+40.82%
Perubahan Harga IDEX Hari Ini

Hari ini, IDEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004687 (+1.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIDEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00095 (+3.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari IDEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IDEX mengalami perubahan sebanyak $ +0.00723 (+35.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari IDEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00799 (+40.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga IDEX (IDEX)?

Semak IDEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

IDEX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IDEX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IDEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang IDEX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IDEX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IDEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IDEX (IDEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IDEX (IDEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IDEX.

Semak IDEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik IDEX (IDEX)

Memahami tokenomik IDEX (IDEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IDEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IDEX (IDEX)

Mencari cara membeli IDEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IDEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IDEX kepada Mata Wang Tempatan

1 IDEX(IDEX) ke VND
725.2414
1 IDEX(IDEX) ke AUD
A$0.0410644
1 IDEX(IDEX) ke GBP
0.0201188
1 IDEX(IDEX) ke EUR
0.0231504
1 IDEX(IDEX) ke USD
$0.02756
1 IDEX(IDEX) ke MYR
RM0.115752
1 IDEX(IDEX) ke TRY
1.1376768
1 IDEX(IDEX) ke JPY
¥4.05132
1 IDEX(IDEX) ke ARS
ARS$40.4104012
1 IDEX(IDEX) ke RUB
2.2814168
1 IDEX(IDEX) ke INR
2.4272092
1 IDEX(IDEX) ke IDR
Rp451.8032064
1 IDEX(IDEX) ke KRW
38.1187872
1 IDEX(IDEX) ke PHP
1.5689908
1 IDEX(IDEX) ke EGP
￡E.1.3261872
1 IDEX(IDEX) ke BRL
R$0.1463436
1 IDEX(IDEX) ke CAD
C$0.0377572
1 IDEX(IDEX) ke BDT
3.356808
1 IDEX(IDEX) ke NGN
41.1955856
1 IDEX(IDEX) ke COP
$107.65625
1 IDEX(IDEX) ke ZAR
R.0.4784416
1 IDEX(IDEX) ke UAH
1.1346452
1 IDEX(IDEX) ke VES
Bs4.4096
1 IDEX(IDEX) ke CLP
$26.15444
1 IDEX(IDEX) ke PKR
Rs7.8226304
1 IDEX(IDEX) ke KZT
14.9132672
1 IDEX(IDEX) ke THB
฿0.8742032
1 IDEX(IDEX) ke TWD
NT$0.8312096
1 IDEX(IDEX) ke AED
د.إ0.1011452
1 IDEX(IDEX) ke CHF
Fr0.0217724
1 IDEX(IDEX) ke HKD
HK$0.2144168
1 IDEX(IDEX) ke AMD
֏10.538944
1 IDEX(IDEX) ke MAD
.د.م0.2472132
1 IDEX(IDEX) ke MXN
$0.5046236
1 IDEX(IDEX) ke SAR
ريال0.10335
1 IDEX(IDEX) ke PLN
0.0989404
1 IDEX(IDEX) ke RON
лв0.1179568
1 IDEX(IDEX) ke SEK
kr0.25493
1 IDEX(IDEX) ke BGN
лв0.045474
1 IDEX(IDEX) ke HUF
Ft9.0986584
1 IDEX(IDEX) ke CZK
0.567736
1 IDEX(IDEX) ke KWD
د.ك0.0084058
1 IDEX(IDEX) ke ILS
0.0920504
1 IDEX(IDEX) ke AOA
Kz25.1228692
1 IDEX(IDEX) ke BHD
.د.ب0.01036256
1 IDEX(IDEX) ke BMD
$0.02756
1 IDEX(IDEX) ke DKK
kr0.1741792
1 IDEX(IDEX) ke HNL
L0.7228988
1 IDEX(IDEX) ke MUR
1.24709
1 IDEX(IDEX) ke NAD
$0.4787172
1 IDEX(IDEX) ke NOK
kr0.2703636
1 IDEX(IDEX) ke NZD
$0.0460252
1 IDEX(IDEX) ke PAB
B/.0.02756
1 IDEX(IDEX) ke PGK
K0.1152008
1 IDEX(IDEX) ke QAR
ر.ق0.1003184
1 IDEX(IDEX) ke RSD
дин.2.7350544

IDEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IDEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web IDEX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IDEX

Berapakah nilai IDEX (IDEX) hari ini?
Harga langsung IDEX dalam USD ialah 0.02756 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IDEX ke USD?
Harga semasa IDEX ke USD ialah $ 0.02756. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IDEX?
Had pasaran untuk IDEX ialah $ 26.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IDEX?
Bekalan edaran IDEX ialah 979.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDEX?
IDEX mencapai harga ATH sebanyak 0.97451541 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDEX?
IDEX melihat harga ATL sebanyak 0.00855880795496 USD.
Berapakah jumlah dagangan IDEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDEXialah $ 217.28K USD.
Adakah IDEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
IDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IDEX-ke-USD

Jumlah

IDEX
IDEX
USD
USD

1 IDEX = 0.02756 USD

Berdagang IDEX

IDEXUSDT
$0.02756
$0.02756
+1.69%

