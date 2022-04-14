Tokenomik IDEX (IDEX)

Lihat cerapan utama tentang IDEX (IDEX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

IDEX (IDEX) Maklumat

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

Laman Web Rasmi:
https://idex.io/
Kertas putih:
https://docs.idex.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

IDEX (IDEX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IDEX (IDEX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.06M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 979.35M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.97478
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00855880795496
Harga Semasa:
$ 0.02865
Tokenomik IDEX (IDEX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik IDEX (IDEX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IDEX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IDEX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IDEX, terokai IDEX harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.