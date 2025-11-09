IdleTradeX Harga Hari Ini

Harga langsung IdleTradeX (IDLETRADEX) hari ini ialah $ 0.000004402, dengan 39.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IDLETRADEX kepada USD penukaran adalah $ 0.000004402 setiap IDLETRADEX.

IdleTradeX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- IDLETRADEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IDLETRADEX didagangkan antara $ 0.00000395 (rendah) dan $ 0.0000075 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, IDLETRADEX dipindahkan +5.05% dalam sejam terakhir dan -84.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 261.51K.

IdleTradeX (IDLETRADEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 261.51K$ 261.51K $ 261.51K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 220.10K$ 220.10K $ 220.10K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa IdleTradeX ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 261.51K. Bekalan edaran IDLETRADEX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 220.10K.