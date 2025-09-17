Lagi Mengenai IDOL

MEET48 Logo

MEET48Hargae(IDOL)

$0.03171
+0.03%1D
MEET48 (IDOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:36 (UTC+8)

MEET48 (IDOL) Maklumat Harga (USD)

$ 0.03056
24J Tinggi

+0.03%

+0.03%

+3.89%

+3.89%

MEET48 (IDOL) harga masa nyata ialah $ 0.03171. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDOL didagangkan antara $ 0.03056 rendah dan $ 0.03429 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDOL sepanjang masa ialah $ 0.04187726181490255, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010319240493670556.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDOL telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MEET48 (IDOL) Maklumat Pasaran

$ 28.62M
18.80%

BSC

Had Pasaran semasa MEET48 ialah $ 28.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.79M. Bekalan edaran IDOL ialah 902.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.21M.

MEET48 (IDOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MEET48 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000095+0.03%
30 Hari$ +0.01923+154.08%
60 Hari$ +0.01506+90.45%
90 Hari$ +0.0169+114.11%
Perubahan Harga MEET48 Hari Ini

Hari ini, IDOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000095 (+0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMEET48

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01923 (+154.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MEET48

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IDOL mengalami perubahan sebanyak $ +0.01506 (+90.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MEET48

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0169 (+114.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MEET48 (IDOL)?

Semak MEET48halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MEET48 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IDOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MEET48 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MEET48 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MEET48 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MEET48 (IDOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MEET48 (IDOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MEET48.

Semak MEET48 ramalan harga sekarang!

Tokenomik MEET48 (IDOL)

Memahami tokenomik MEET48 (IDOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IDOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MEET48 (IDOL)

Mencari cara membeli MEET48? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MEET48 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IDOL kepada Mata Wang Tempatan

1 MEET48(IDOL) ke VND
834.44865
1 MEET48(IDOL) ke AUD
A$0.0472479
1 MEET48(IDOL) ke GBP
0.0231483
1 MEET48(IDOL) ke EUR
0.0266364
1 MEET48(IDOL) ke USD
$0.03171
1 MEET48(IDOL) ke MYR
RM0.133182
1 MEET48(IDOL) ke TRY
1.3083546
1 MEET48(IDOL) ke JPY
¥4.62966
1 MEET48(IDOL) ke ARS
ARS$46.5635982
1 MEET48(IDOL) ke RUB
2.638272
1 MEET48(IDOL) ke INR
2.7898458
1 MEET48(IDOL) ke IDR
Rp519.8359824
1 MEET48(IDOL) ke KRW
43.7379201
1 MEET48(IDOL) ke PHP
1.8027135
1 MEET48(IDOL) ke EGP
￡E.1.5246168
1 MEET48(IDOL) ke BRL
R$0.1677459
1 MEET48(IDOL) ke CAD
C$0.0434427
1 MEET48(IDOL) ke BDT
3.862278
1 MEET48(IDOL) ke NGN
47.3988396
1 MEET48(IDOL) ke COP
$123.3851955
1 MEET48(IDOL) ke ZAR
R.0.5495343
1 MEET48(IDOL) ke UAH
1.3055007
1 MEET48(IDOL) ke VES
Bs5.0736
1 MEET48(IDOL) ke CLP
$30.09279
1 MEET48(IDOL) ke PKR
Rs9.0005664
1 MEET48(IDOL) ke KZT
17.1589152
1 MEET48(IDOL) ke THB
฿1.0042557
1 MEET48(IDOL) ke TWD
NT$0.9541539
1 MEET48(IDOL) ke AED
د.إ0.1163757
1 MEET48(IDOL) ke CHF
Fr0.0247338
1 MEET48(IDOL) ke HKD
HK$0.2467038
1 MEET48(IDOL) ke AMD
֏12.125904
1 MEET48(IDOL) ke MAD
.د.م0.2844387
1 MEET48(IDOL) ke MXN
$0.5796588
1 MEET48(IDOL) ke SAR
ريال0.1189125
1 MEET48(IDOL) ke PLN
0.1135218
1 MEET48(IDOL) ke RON
лв0.1350846
1 MEET48(IDOL) ke SEK
kr0.2920491
1 MEET48(IDOL) ke BGN
лв0.0523215
1 MEET48(IDOL) ke HUF
Ft10.3964406
1 MEET48(IDOL) ke CZK
0.6491037
1 MEET48(IDOL) ke KWD
د.ك0.00963984
1 MEET48(IDOL) ke ILS
0.1055943
1 MEET48(IDOL) ke AOA
Kz28.9058847
1 MEET48(IDOL) ke BHD
.د.ب0.01195467
1 MEET48(IDOL) ke BMD
$0.03171
1 MEET48(IDOL) ke DKK
kr0.1991388
1 MEET48(IDOL) ke HNL
L0.8317533
1 MEET48(IDOL) ke MUR
1.4348775
1 MEET48(IDOL) ke NAD
$0.5508027
1 MEET48(IDOL) ke NOK
kr0.3091725
1 MEET48(IDOL) ke NZD
$0.0526386
1 MEET48(IDOL) ke PAB
B/.0.03171
1 MEET48(IDOL) ke PGK
K0.1325478
1 MEET48(IDOL) ke QAR
ر.ق0.1154244
1 MEET48(IDOL) ke RSD
дин.3.1288257

MEET48 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MEET48, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MEET48 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MEET48

Berapakah nilai MEET48 (IDOL) hari ini?
Harga langsung IDOL dalam USD ialah 0.03171 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IDOL ke USD?
Harga semasa IDOL ke USD ialah $ 0.03171. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MEET48?
Had pasaran untuk IDOL ialah $ 28.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IDOL?
Bekalan edaran IDOL ialah 902.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IDOL?
IDOL mencapai harga ATH sebanyak 0.04187726181490255 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IDOL?
IDOL melihat harga ATL sebanyak 0.010319240493670556 USD.
Berapakah jumlah dagangan IDOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IDOLialah $ 7.79M USD.
Adakah IDOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
IDOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IDOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:31:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

