Lagi Mengenai IFR

Maklumat Harga IFR

Kertas putih IFR

Laman Web Rasmi IFR

Tokenomik IFR

Ramalan Harga IFR

Sejarah IFR

IFR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IFR-ke-Fiat

IFR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Inferium AI Logo

Inferium AIHargae(IFR)

1 IFR ke USD Harga Langsung:

$0.00202
$0.00202$0.00202
-23.77%1D
USD
Inferium AI (IFR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:53:57 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00202
$ 0.00202$ 0.00202
24J Rendah
$ 0.00265
$ 0.00265$ 0.00265
24J Tinggi

$ 0.00202
$ 0.00202$ 0.00202

$ 0.00265
$ 0.00265$ 0.00265

--
----

--
----

0.00%

-23.77%

-34.42%

-34.42%

Inferium AI (IFR) harga masa nyata ialah $ 0.00202. Sepanjang 24 jam yang lalu, IFR didagangkan antara $ 0.00202 rendah dan $ 0.00265 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IFR sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, IFR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -23.77% dalam 24 jam dan -34.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inferium AI (IFR) Maklumat Pasaran

--
----

$ 367.25
$ 367.25$ 367.25

$ 505.00K
$ 505.00K$ 505.00K

--
----

250,000,000
250,000,000 250,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Inferium AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 367.25. Bekalan edaran IFR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 505.00K.

Inferium AI (IFR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Inferium AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006299-23.77%
30 Hari$ -0.00325-61.67%
60 Hari$ -0.01534-88.37%
90 Hari$ -0.023-91.93%
Perubahan Harga Inferium AI Hari Ini

Hari ini, IFR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006299 (-23.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInferium AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00325 (-61.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Inferium AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IFR mengalami perubahan sebanyak $ -0.01534 (-88.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Inferium AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.023 (-91.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Inferium AI (IFR)?

Semak Inferium AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Inferium AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IFR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Inferium AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Inferium AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Inferium AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Inferium AI (IFR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Inferium AI (IFR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inferium AI.

Semak Inferium AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Inferium AI (IFR)

Memahami tokenomik Inferium AI (IFR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IFR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Inferium AI (IFR)

Mencari cara membeli Inferium AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Inferium AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IFR kepada Mata Wang Tempatan

1 Inferium AI(IFR) ke VND
53.1563
1 Inferium AI(IFR) ke AUD
A$0.0030098
1 Inferium AI(IFR) ke GBP
0.0014746
1 Inferium AI(IFR) ke EUR
0.0016968
1 Inferium AI(IFR) ke USD
$0.00202
1 Inferium AI(IFR) ke MYR
RM0.008484
1 Inferium AI(IFR) ke TRY
0.0833856
1 Inferium AI(IFR) ke JPY
¥0.29492
1 Inferium AI(IFR) ke ARS
ARS$2.9531996
1 Inferium AI(IFR) ke RUB
0.168064
1 Inferium AI(IFR) ke INR
0.1778004
1 Inferium AI(IFR) ke IDR
Rp33.1147488
1 Inferium AI(IFR) ke KRW
2.7900442
1 Inferium AI(IFR) ke PHP
0.1148572
1 Inferium AI(IFR) ke EGP
￡E.0.0971216
1 Inferium AI(IFR) ke BRL
R$0.010706
1 Inferium AI(IFR) ke CAD
C$0.0027674
1 Inferium AI(IFR) ke BDT
0.246036
1 Inferium AI(IFR) ke NGN
3.0194152
1 Inferium AI(IFR) ke COP
$7.859921
1 Inferium AI(IFR) ke ZAR
R.0.0351076
1 Inferium AI(IFR) ke UAH
0.0831634
1 Inferium AI(IFR) ke VES
Bs0.3232
1 Inferium AI(IFR) ke CLP
$1.91698
1 Inferium AI(IFR) ke PKR
Rs0.5733568
1 Inferium AI(IFR) ke KZT
1.0930624
1 Inferium AI(IFR) ke THB
฿0.0640946
1 Inferium AI(IFR) ke TWD
NT$0.0608626
1 Inferium AI(IFR) ke AED
د.إ0.0074134
1 Inferium AI(IFR) ke CHF
Fr0.0015756
1 Inferium AI(IFR) ke HKD
HK$0.0157156
1 Inferium AI(IFR) ke AMD
֏0.772448
1 Inferium AI(IFR) ke MAD
.د.م0.0181194
1 Inferium AI(IFR) ke MXN
$0.0370064
1 Inferium AI(IFR) ke SAR
ريال0.007575
1 Inferium AI(IFR) ke PLN
0.0072518
1 Inferium AI(IFR) ke RON
лв0.0086254
1 Inferium AI(IFR) ke SEK
kr0.0186648
1 Inferium AI(IFR) ke BGN
лв0.003333
1 Inferium AI(IFR) ke HUF
Ft0.6651254
1 Inferium AI(IFR) ke CZK
0.0414908
1 Inferium AI(IFR) ke KWD
د.ك0.0006161
1 Inferium AI(IFR) ke ILS
0.0067266
1 Inferium AI(IFR) ke AOA
Kz1.8413714
1 Inferium AI(IFR) ke BHD
.د.ب0.00076154
1 Inferium AI(IFR) ke BMD
$0.00202
1 Inferium AI(IFR) ke DKK
kr0.012726
1 Inferium AI(IFR) ke HNL
L0.0529846
1 Inferium AI(IFR) ke MUR
0.091405
1 Inferium AI(IFR) ke NAD
$0.0350874
1 Inferium AI(IFR) ke NOK
kr0.0197556
1 Inferium AI(IFR) ke NZD
$0.0033734
1 Inferium AI(IFR) ke PAB
B/.0.00202
1 Inferium AI(IFR) ke PGK
K0.0084436
1 Inferium AI(IFR) ke QAR
ر.ق0.0073528
1 Inferium AI(IFR) ke RSD
дин.0.1999598

Inferium AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Inferium AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Inferium AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inferium AI

Berapakah nilai Inferium AI (IFR) hari ini?
Harga langsung IFR dalam USD ialah 0.00202 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IFR ke USD?
Harga semasa IFR ke USD ialah $ 0.00202. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Inferium AI?
Had pasaran untuk IFR ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IFR?
Bekalan edaran IFR ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IFR?
IFR mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IFR?
IFR melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan IFR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IFRialah $ 367.25 USD.
Adakah IFR akan naik lebih tinggi tahun ini?
IFR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IFRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:53:57 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IFR-ke-USD

Jumlah

IFR
IFR
USD
USD

1 IFR = 0.00202 USD

Berdagang IFR

IFRUSDT
$0.00202
$0.00202$0.00202
-23.77%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan