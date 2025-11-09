Ika Harga Hari Ini

Harga langsung Ika (IKA) hari ini ialah $ 0.0113, dengan 4.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IKA kepada USD penukaran adalah $ 0.0113 setiap IKA.

Ika kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- IKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IKA didagangkan antara $ 0.01054 (rendah) dan $ 0.01209 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, IKA dipindahkan -4.16% dalam sejam terakhir dan -36.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 75.30K.

Ika (IKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 75.30K$ 75.30K $ 75.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.00M$ 113.00M $ 113.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa Ika ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.30K. Bekalan edaran IKA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.00M.