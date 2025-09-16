Apakah itu Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Illuvium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ILV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Illuvium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Illuvium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Illuvium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Illuvium (ILV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Illuvium (ILV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Illuvium.

Semak Illuvium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Illuvium (ILV)

Memahami tokenomik Illuvium (ILV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ILV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Illuvium (ILV)

Mencari cara membeli Illuvium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Illuvium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ILV kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Illuvium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Illuvium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Illuvium Berapakah nilai Illuvium (ILV) hari ini? Harga langsung ILV dalam USD ialah 14.689 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ILV ke USD? $ 14.689 . Lihat Harga semasa ILV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Illuvium? Had pasaran untuk ILV ialah $ 93.13M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ILV? Bekalan edaran ILV ialah 6.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ILV? ILV mencapai harga ATH sebanyak 2,868.94660798 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ILV? ILV melihat harga ATL sebanyak 9.1222981250739 USD . Berapakah jumlah dagangan ILV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ILVialah $ 548.60K USD . Adakah ILV akan naik lebih tinggi tahun ini? ILV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ILVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Illuvium (ILV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)