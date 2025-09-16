Lagi Mengenai ILV

Maklumat Harga ILV

Kertas putih ILV

Laman Web Rasmi ILV

Tokenomik ILV

Ramalan Harga ILV

Sejarah ILV

ILV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ILV-ke-Fiat

ILV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Illuvium Logo

IlluviumHargae(ILV)

1 ILV ke USD Harga Langsung:

$14.689
$14.689$14.689
+1.56%1D
USD
Illuvium (ILV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:32 (UTC+8)

Illuvium (ILV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 14.172
$ 14.172$ 14.172
24J Rendah
$ 14.717
$ 14.717$ 14.717
24J Tinggi

$ 14.172
$ 14.172$ 14.172

$ 14.717
$ 14.717$ 14.717

$ 2,868.94660798
$ 2,868.94660798$ 2,868.94660798

$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739

+0.47%

+1.56%

-2.96%

-2.96%

Illuvium (ILV) harga masa nyata ialah $ 14.689. Sepanjang 24 jam yang lalu, ILV didagangkan antara $ 14.172 rendah dan $ 14.717 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ILV sepanjang masa ialah $ 2,868.94660798, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.1222981250739.

Dari segi prestasi jangka pendek, ILV telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan -2.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Illuvium (ILV) Maklumat Pasaran

No.398

$ 93.13M
$ 93.13M$ 93.13M

$ 548.60K
$ 548.60K$ 548.60K

$ 133.29M
$ 133.29M$ 133.29M

6.34M
6.34M 6.34M

9,074,053.13184966
9,074,053.13184966 9,074,053.13184966

2021-03-31 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Illuvium ialah $ 93.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 548.60K. Bekalan edaran ILV ialah 6.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9074053.13184966. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.29M.

Illuvium (ILV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Illuvium hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.22563+1.56%
30 Hari$ -1.887-11.39%
60 Hari$ +1.113+8.19%
90 Hari$ +3.659+33.17%
Perubahan Harga Illuvium Hari Ini

Hari ini, ILV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.22563 (+1.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIlluvium

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.887 (-11.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Illuvium

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ILV mengalami perubahan sebanyak $ +1.113 (+8.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Illuvium

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.659 (+33.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Illuvium (ILV)?

Semak Illuviumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Illuvium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ILV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Illuvium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Illuvium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Illuvium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Illuvium (ILV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Illuvium (ILV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Illuvium.

Semak Illuvium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Illuvium (ILV)

Memahami tokenomik Illuvium (ILV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ILV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Illuvium (ILV)

Mencari cara membeli Illuvium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Illuvium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ILV kepada Mata Wang Tempatan

1 Illuvium(ILV) ke VND
386,541.035
1 Illuvium(ILV) ke AUD
A$21.88661
1 Illuvium(ILV) ke GBP
10.72297
1 Illuvium(ILV) ke EUR
12.33876
1 Illuvium(ILV) ke USD
$14.689
1 Illuvium(ILV) ke MYR
RM61.6938
1 Illuvium(ILV) ke TRY
606.36192
1 Illuvium(ILV) ke JPY
¥2,159.283
1 Illuvium(ILV) ke ARS
ARS$21,538.04003
1 Illuvium(ILV) ke RUB
1,215.95542
1 Illuvium(ILV) ke INR
1,293.66023
1 Illuvium(ILV) ke IDR
Rp240,803.24016
1 Illuvium(ILV) ke KRW
20,316.64968
1 Illuvium(ILV) ke PHP
836.24477
1 Illuvium(ILV) ke EGP
￡E.706.83468
1 Illuvium(ILV) ke BRL
R$77.99859
1 Illuvium(ILV) ke CAD
C$20.12393
1 Illuvium(ILV) ke BDT
1,789.1202
1 Illuvium(ILV) ke NGN
21,956.52964
1 Illuvium(ILV) ke COP
$57,378.90625
1 Illuvium(ILV) ke ZAR
R.255.00104
1 Illuvium(ILV) ke UAH
604.74613
1 Illuvium(ILV) ke VES
Bs2,350.24
1 Illuvium(ILV) ke CLP
$13,939.861
1 Illuvium(ILV) ke PKR
Rs4,169.32576
1 Illuvium(ILV) ke KZT
7,948.51168
1 Illuvium(ILV) ke THB
฿465.93508
1 Illuvium(ILV) ke TWD
NT$443.02024
1 Illuvium(ILV) ke AED
د.إ53.90863
1 Illuvium(ILV) ke CHF
Fr11.60431
1 Illuvium(ILV) ke HKD
HK$114.28042
1 Illuvium(ILV) ke AMD
֏5,617.0736
1 Illuvium(ILV) ke MAD
.د.م131.76033
1 Illuvium(ILV) ke MXN
$268.95559
1 Illuvium(ILV) ke SAR
ريال55.08375
1 Illuvium(ILV) ke PLN
52.73351
1 Illuvium(ILV) ke RON
лв62.86892
1 Illuvium(ILV) ke SEK
kr135.87325
1 Illuvium(ILV) ke BGN
лв24.23685
1 Illuvium(ILV) ke HUF
Ft4,849.42646
1 Illuvium(ILV) ke CZK
302.5934
1 Illuvium(ILV) ke KWD
د.ك4.480145
1 Illuvium(ILV) ke ILS
49.06126
1 Illuvium(ILV) ke AOA
Kz13,390.05173
1 Illuvium(ILV) ke BHD
.د.ب5.523064
1 Illuvium(ILV) ke BMD
$14.689
1 Illuvium(ILV) ke DKK
kr92.83448
1 Illuvium(ILV) ke HNL
L385.29247
1 Illuvium(ILV) ke MUR
664.67725
1 Illuvium(ILV) ke NAD
$255.14793
1 Illuvium(ILV) ke NOK
kr144.09909
1 Illuvium(ILV) ke NZD
$24.53063
1 Illuvium(ILV) ke PAB
B/.14.689
1 Illuvium(ILV) ke PGK
K61.40002
1 Illuvium(ILV) ke QAR
ر.ق53.46796
1 Illuvium(ILV) ke RSD
дин.1,457.73636

Illuvium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Illuvium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Illuvium Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Illuvium

Berapakah nilai Illuvium (ILV) hari ini?
Harga langsung ILV dalam USD ialah 14.689 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ILV ke USD?
Harga semasa ILV ke USD ialah $ 14.689. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Illuvium?
Had pasaran untuk ILV ialah $ 93.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ILV?
Bekalan edaran ILV ialah 6.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ILV?
ILV mencapai harga ATH sebanyak 2,868.94660798 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ILV?
ILV melihat harga ATL sebanyak 9.1222981250739 USD.
Berapakah jumlah dagangan ILV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ILVialah $ 548.60K USD.
Adakah ILV akan naik lebih tinggi tahun ini?
ILV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ILVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:32 (UTC+8)

Illuvium (ILV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ILV-ke-USD

Jumlah

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 14.689 USD

Berdagang ILV

ILVUSDT
$14.689
$14.689$14.689
+1.60%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan