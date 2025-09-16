Lagi Mengenai IMGNAI

Maklumat Harga IMGNAI

Laman Web Rasmi IMGNAI

Tokenomik IMGNAI

Ramalan Harga IMGNAI

Sejarah IMGNAI

IMGNAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IMGNAI-ke-Fiat

IMGNAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

IMGNAI Logo

IMGNAIHargae(IMGNAI)

1 IMGNAI ke USD Harga Langsung:

$0.004489
$0.004489$0.004489
0.00%1D
USD
IMGNAI (IMGNAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:12 (UTC+8)

IMGNAI (IMGNAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004489
$ 0.004489$ 0.004489
24J Rendah
$ 0.004489
$ 0.004489$ 0.004489
24J Tinggi

$ 0.004489
$ 0.004489$ 0.004489

$ 0.004489
$ 0.004489$ 0.004489

$ 0.05708035719415594
$ 0.05708035719415594$ 0.05708035719415594

$ 0.000046877671460728
$ 0.000046877671460728$ 0.000046877671460728

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

IMGNAI (IMGNAI) harga masa nyata ialah $ 0.004489. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMGNAI didagangkan antara $ 0.004489 rendah dan $ 0.004489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMGNAI sepanjang masa ialah $ 0.05708035719415594, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000046877671460728.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMGNAI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IMGNAI (IMGNAI) Maklumat Pasaran

No.2793

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

776.83M
776.83M 776.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

77.68%

NONE

Had Pasaran semasa IMGNAI ialah $ 3.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran IMGNAI ialah 776.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49M.

IMGNAI (IMGNAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk IMGNAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga IMGNAI Hari Ini

Hari ini, IMGNAI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIMGNAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ 0 (0.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari IMGNAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IMGNAI mengalami perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari IMGNAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga IMGNAI (IMGNAI)?

Semak IMGNAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu IMGNAI (IMGNAI)

imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

IMGNAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IMGNAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IMGNAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang IMGNAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IMGNAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IMGNAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IMGNAI (IMGNAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IMGNAI (IMGNAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IMGNAI.

Semak IMGNAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik IMGNAI (IMGNAI)

Memahami tokenomik IMGNAI (IMGNAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IMGNAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IMGNAI (IMGNAI)

Mencari cara membeli IMGNAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IMGNAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IMGNAI kepada Mata Wang Tempatan

1 IMGNAI(IMGNAI) ke VND
118.128035
1 IMGNAI(IMGNAI) ke AUD
A$0.00668861
1 IMGNAI(IMGNAI) ke GBP
0.00327697
1 IMGNAI(IMGNAI) ke EUR
0.00377076
1 IMGNAI(IMGNAI) ke USD
$0.004489
1 IMGNAI(IMGNAI) ke MYR
RM0.0188538
1 IMGNAI(IMGNAI) ke TRY
0.18530592
1 IMGNAI(IMGNAI) ke JPY
¥0.655394
1 IMGNAI(IMGNAI) ke ARS
ARS$6.56282822
1 IMGNAI(IMGNAI) ke RUB
0.3734848
1 IMGNAI(IMGNAI) ke INR
0.39498711
1 IMGNAI(IMGNAI) ke IDR
Rp73.59015216
1 IMGNAI(IMGNAI) ke KRW
6.20025169
1 IMGNAI(IMGNAI) ke PHP
0.25537921
1 IMGNAI(IMGNAI) ke EGP
￡E.0.21583112
1 IMGNAI(IMGNAI) ke BRL
R$0.0237917
1 IMGNAI(IMGNAI) ke CAD
C$0.00614993
1 IMGNAI(IMGNAI) ke BDT
0.5467602
1 IMGNAI(IMGNAI) ke NGN
6.70997764
1 IMGNAI(IMGNAI) ke COP
$17.46692345
1 IMGNAI(IMGNAI) ke ZAR
R.0.07801882
1 IMGNAI(IMGNAI) ke UAH
0.18481213
1 IMGNAI(IMGNAI) ke VES
Bs0.71824
1 IMGNAI(IMGNAI) ke CLP
$4.260061
1 IMGNAI(IMGNAI) ke PKR
Rs1.27415776
1 IMGNAI(IMGNAI) ke KZT
2.42908768
1 IMGNAI(IMGNAI) ke THB
฿0.14234619
1 IMGNAI(IMGNAI) ke TWD
NT$0.13516379
1 IMGNAI(IMGNAI) ke AED
د.إ0.01647463
1 IMGNAI(IMGNAI) ke CHF
Fr0.00350142
1 IMGNAI(IMGNAI) ke HKD
HK$0.03492442
1 IMGNAI(IMGNAI) ke AMD
֏1.7165936
1 IMGNAI(IMGNAI) ke MAD
.د.م0.04026633
1 IMGNAI(IMGNAI) ke MXN
$0.08223848
1 IMGNAI(IMGNAI) ke SAR
ريال0.01683375
1 IMGNAI(IMGNAI) ke PLN
0.01611551
1 IMGNAI(IMGNAI) ke RON
лв0.01916803
1 IMGNAI(IMGNAI) ke SEK
kr0.04147836
1 IMGNAI(IMGNAI) ke BGN
лв0.00740685
1 IMGNAI(IMGNAI) ke HUF
Ft1.47809303
1 IMGNAI(IMGNAI) ke CZK
0.09220406
1 IMGNAI(IMGNAI) ke KWD
د.ك0.001369145
1 IMGNAI(IMGNAI) ke ILS
0.01494837
1 IMGNAI(IMGNAI) ke AOA
Kz4.09203773
1 IMGNAI(IMGNAI) ke BHD
.د.ب0.001692353
1 IMGNAI(IMGNAI) ke BMD
$0.004489
1 IMGNAI(IMGNAI) ke DKK
kr0.0282807
1 IMGNAI(IMGNAI) ke HNL
L0.11774647
1 IMGNAI(IMGNAI) ke MUR
0.20312725
1 IMGNAI(IMGNAI) ke NAD
$0.07797393
1 IMGNAI(IMGNAI) ke NOK
kr0.04390242
1 IMGNAI(IMGNAI) ke NZD
$0.00749663
1 IMGNAI(IMGNAI) ke PAB
B/.0.004489
1 IMGNAI(IMGNAI) ke PGK
K0.01876402
1 IMGNAI(IMGNAI) ke QAR
ر.ق0.01633996
1 IMGNAI(IMGNAI) ke RSD
дин.0.44436611

IMGNAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IMGNAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web IMGNAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IMGNAI

Berapakah nilai IMGNAI (IMGNAI) hari ini?
Harga langsung IMGNAI dalam USD ialah 0.004489 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IMGNAI ke USD?
Harga semasa IMGNAI ke USD ialah $ 0.004489. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IMGNAI?
Had pasaran untuk IMGNAI ialah $ 3.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IMGNAI?
Bekalan edaran IMGNAI ialah 776.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMGNAI?
IMGNAI mencapai harga ATH sebanyak 0.05708035719415594 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMGNAI?
IMGNAI melihat harga ATL sebanyak 0.000046877671460728 USD.
Berapakah jumlah dagangan IMGNAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMGNAIialah $ 0.00 USD.
Adakah IMGNAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
IMGNAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMGNAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:12 (UTC+8)

IMGNAI (IMGNAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IMGNAI-ke-USD

Jumlah

IMGNAI
IMGNAI
USD
USD

1 IMGNAI = 0.004489 USD

Berdagang IMGNAI

IMGNAIUSDT
$0.004489
$0.004489$0.004489
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan