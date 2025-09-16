Apakah itu IMGNAI (IMGNAI)

imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

Tokenomik IMGNAI (IMGNAI)

Memahami tokenomik IMGNAI (IMGNAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IMGNAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IMGNAI Berapakah nilai IMGNAI (IMGNAI) hari ini? Harga langsung IMGNAI dalam USD ialah 0.004489 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IMGNAI ke USD? $ 0.004489 . Lihat Harga semasa IMGNAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IMGNAI? Had pasaran untuk IMGNAI ialah $ 3.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IMGNAI? Bekalan edaran IMGNAI ialah 776.83M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMGNAI? IMGNAI mencapai harga ATH sebanyak 0.05708035719415594 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMGNAI? IMGNAI melihat harga ATL sebanyak 0.000046877671460728 USD . Berapakah jumlah dagangan IMGNAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMGNAIialah $ 0.00 USD . Adakah IMGNAI akan naik lebih tinggi tahun ini? IMGNAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMGNAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

