Apakah itu Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Tokenomik Immortal Rising 2 (IMT)

Memahami tokenomik Immortal Rising 2 (IMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Immortal Rising 2 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Immortal Rising 2, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Immortal Rising 2 Berapakah nilai Immortal Rising 2 (IMT) hari ini? Harga langsung IMT dalam USD ialah 0.004808 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IMT ke USD? $ 0.004808 . Lihat Harga semasa IMT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Immortal Rising 2? Had pasaran untuk IMT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IMT? Bekalan edaran IMT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMT? IMT mencapai harga ATH sebanyak 0.016477465242599076 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMT? IMT melihat harga ATL sebanyak 0.002325794475909858 USD . Berapakah jumlah dagangan IMT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMTialah $ 57.41K USD . Adakah IMT akan naik lebih tinggi tahun ini? IMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

