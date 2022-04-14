Tokenomik Immortal Rising 2 (IMT)
Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.
Immortal Rising 2 (IMT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Immortal Rising 2 (IMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Immortal Rising 2 (IMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Immortal Rising 2 (IMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IMT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IMT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Immortal Rising 2 (IMT) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga IMT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
IMT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IMT? Halaman ramalan harga IMT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
