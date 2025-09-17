Apakah itu Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Tokenomik Immutable X (IMX)

Memahami tokenomik Immutable X (IMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Immutable X Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Immutable X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Immutable X Berapakah nilai Immutable X (IMX) hari ini? Harga langsung IMX dalam USD ialah 0.6909 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IMX ke USD? $ 0.6909 . Lihat Harga semasa IMX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Immutable X? Had pasaran untuk IMX ialah $ 1.34B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IMX? Bekalan edaran IMX ialah 1.94B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMX? IMX mencapai harga ATH sebanyak 9.49739338704633 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMX? IMX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan IMX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMXialah $ 12.85M USD . Adakah IMX akan naik lebih tinggi tahun ini? IMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

