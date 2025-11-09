Harga INFINIT langsung hari ini ialah 0.0994 USD.IN modal pasaran ialah 26,732,387.5 USD. Jejaki masa nyata IN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga INFINIT langsung hari ini ialah 0.0994 USD.IN modal pasaran ialah 26,732,387.5 USD. Jejaki masa nyata IN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung INFINIT (IN) hari ini ialah $ 0.0994, dengan 1.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IN kepada USD penukaran adalah $ 0.0994 setiap IN.
INFINIT kini berada pada kedudukan #711 mengikut permodalan pasaran pada $ 26.73M, dengan bekalan edaran sebanyak 268.94M IN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IN didagangkan antara $ 0.09549 (rendah) dan $ 0.10041 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.330328543984695, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.053529767930225576.
Dalam prestasi jangka pendek, IN dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -10.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.98K.
INFINIT (IN) Maklumat Pasaran
No.711
$ 26.73M
$ 26.73M$ 26.73M
$ 71.98K
$ 71.98K$ 71.98K
$ 99.40M
$ 99.40M$ 99.40M
268.94M
268.94M 268.94M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
26.89%
ETH
Had Pasaran semasa INFINIT ialah $ 26.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.98K. Bekalan edaran IN ialah 268.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.40M.
INFINIT Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09549
$ 0.09549$ 0.09549
24J Rendah
$ 0.10041
$ 0.10041$ 0.10041
24J Tinggi
$ 0.09549
$ 0.09549$ 0.09549
$ 0.10041
$ 0.10041$ 0.10041
$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576
+0.15%
+1.81%
-10.88%
-10.88%
INFINIT (IN) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk INFINIT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.0017672
+1.81%
30 Hari
$ -0.1288
-56.45%
60 Hari
$ +0.03828
+62.63%
90 Hari
$ +0.00429
+4.51%
Perubahan Harga INFINIT Hari Ini
Hari ini, IN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0017672 (+1.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariINFINIT
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1288 (-56.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari INFINIT
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IN mengalami perubahan sebanyak $ +0.03828 (+62.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari INFINIT
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00429 (+4.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga INFINIT (IN)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis INFINIT pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga INFINIT?
Several key factors influence INFINIT (IN) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.
Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the INFINIT ecosystem drive demand.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility and utility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments impact market sentiment.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability and growth.
Mengapa orang ingin tahu harga INFINIT hari ini?
People want to know INFINIT(IN) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and make informed financial choices.
Ramalan Harga untuk INFINIT
INFINIT (IN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
INFINIT (IN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga INFINIT yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik INFINIT Ramalan Harga.
Perihal INFINIT
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
Bagaimana untuk membeli & Melabur INFINIT dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan INFINIT? Membeli IN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli INFINIT. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan INFINIT (IN) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 268.94M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan INFINIT akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan INFINIT
Memiliki INFINIT membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli INFINIT (IN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu INFINIT (IN)
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang INFINIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika INFINIT berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga INFINIT berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga INFINIT hari ini?
INFINIT Harga hari ini ialah $ 0.0994. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah INFINIT masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
INFINIT kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam IN sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian INFINIT dalam Malaysia?
INFINIT nilai $ 71.98K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa INFINIT dalam Malaysia?
Harga IN langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga INFINIT terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati IN Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi INFINIT harga dalam Malaysia?
Harga IN dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,888
+2.13%
ETH
3,537.18
+4.75%
SOL
163.94
+4.63%
UCN
1,497.87
+0.05%
USDC
1.0001
0.00%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung IN pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan IN/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga INFINIT bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah INFINIT harga akan meningkat tahun ini?
INFINIT harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INFINIT (IN) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:10 (UTC+8)
INFINIT (IN) Kemas Kini Industri Penting
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
11-08 07:05:00
Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.