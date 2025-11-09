BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga INFINIT langsung hari ini ialah 0.0994 USD.IN modal pasaran ialah 26,732,387.5 USD. Jejaki masa nyata IN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga INFINIT langsung hari ini ialah 0.0994 USD.IN modal pasaran ialah 26,732,387.5 USD. Jejaki masa nyata IN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai IN

Maklumat Harga IN

Apakah IN

Kertas putih IN

Laman Web Rasmi IN

Tokenomik IN

Ramalan Harga IN

Sejarah IN

IN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IN-ke-Fiat

IN Spot

IN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

INFINIT Logo

INFINITHargae(IN)

1 IN ke USD Harga Langsung:

$0.0994
$0.0994$0.0994
+1.81%1D
USD
INFINIT (IN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:10 (UTC+8)

INFINIT Harga Hari Ini

Harga langsung INFINIT (IN) hari ini ialah $ 0.0994, dengan 1.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IN kepada USD penukaran adalah $ 0.0994 setiap IN.

INFINIT kini berada pada kedudukan #711 mengikut permodalan pasaran pada $ 26.73M, dengan bekalan edaran sebanyak 268.94M IN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IN didagangkan antara $ 0.09549 (rendah) dan $ 0.10041 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.330328543984695, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.053529767930225576.

Dalam prestasi jangka pendek, IN dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -10.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.98K.

INFINIT (IN) Maklumat Pasaran

No.711

$ 26.73M
$ 26.73M$ 26.73M

$ 71.98K
$ 71.98K$ 71.98K

$ 99.40M
$ 99.40M$ 99.40M

268.94M
268.94M 268.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.89%

ETH

Had Pasaran semasa INFINIT ialah $ 26.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.98K. Bekalan edaran IN ialah 268.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.40M.

INFINIT Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09549
$ 0.09549$ 0.09549
24J Rendah
$ 0.10041
$ 0.10041$ 0.10041
24J Tinggi

$ 0.09549
$ 0.09549$ 0.09549

$ 0.10041
$ 0.10041$ 0.10041

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

+0.15%

+1.81%

-10.88%

-10.88%

INFINIT (IN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk INFINIT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0017672+1.81%
30 Hari$ -0.1288-56.45%
60 Hari$ +0.03828+62.63%
90 Hari$ +0.00429+4.51%
Perubahan Harga INFINIT Hari Ini

Hari ini, IN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0017672 (+1.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariINFINIT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1288 (-56.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari INFINIT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IN mengalami perubahan sebanyak $ +0.03828 (+62.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari INFINIT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00429 (+4.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga INFINIT (IN)?

Semak INFINIThalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk INFINIT

Cerapan dipacu AI yang menganalisis INFINIT pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga INFINIT?

Several key factors influence INFINIT (IN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the INFINIT ecosystem drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms affect circulating supply.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility and utility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments impact market sentiment.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability and growth.

Mengapa orang ingin tahu harga INFINIT hari ini?

People want to know INFINIT(IN) price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and make informed financial choices.

Ramalan Harga untuk INFINIT

INFINIT (IN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
INFINIT (IN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga INFINIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga INFINIT yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk IN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik INFINIT Ramalan Harga.

Perihal INFINIT

IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.

Bagaimana untuk membeli & Melabur INFINIT dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan INFINIT? Membeli IN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli INFINIT. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan INFINIT (IN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 268.94M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan INFINIT akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli INFINIT (IN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan INFINIT

Memiliki INFINIT membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli INFINIT (IN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang INFINIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web INFINIT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INFINIT

Berapakah nilai 1 INFINIT pada tahun 2030?
Jika INFINIT berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga INFINIT berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:43:10 (UTC+8)

INFINIT (IN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang INFINIT

IN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek IN dengan leveraj. Terokai IN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan INFINIT (IN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga INFINIT langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
IN/USDT
$0.0994
$0.0994$0.0994
+1.80%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04020
$0.04020$0.04020

+101.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1044
$0.1044$0.1044

+9.89%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006563
$0.00006563$0.00006563

+233.14%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000351
$0.0000351$0.0000351

+134.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12313
$0.12313$0.12313

+74.40%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03902
$0.03902$0.03902

+66.68%

aPriori

aPriori

APR

$0.3866
$0.3866$0.3866

+52.68%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IN-ke-USD

Jumlah

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.0994 USD