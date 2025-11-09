INFINIT Harga Hari Ini

Harga langsung INFINIT (IN) hari ini ialah $ 0.0994, dengan 1.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IN kepada USD penukaran adalah $ 0.0994 setiap IN.

INFINIT kini berada pada kedudukan #711 mengikut permodalan pasaran pada $ 26.73M, dengan bekalan edaran sebanyak 268.94M IN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IN didagangkan antara $ 0.09549 (rendah) dan $ 0.10041 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.330328543984695, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.053529767930225576.

Dalam prestasi jangka pendek, IN dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -10.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.98K.

INFINIT (IN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.711 Modal Pasaran $ 26.73M$ 26.73M $ 26.73M Kelantangan (24J) $ 71.98K$ 71.98K $ 71.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.40M$ 99.40M $ 99.40M Bekalan Peredaran 268.94M 268.94M 268.94M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 26.89% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa INFINIT ialah $ 26.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.98K. Bekalan edaran IN ialah 268.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.40M.