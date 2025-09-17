Apakah itu Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Index Cooperative (INDEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Index Cooperative (INDEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Index Cooperative (INDEX)

Memahami tokenomik Index Cooperative (INDEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INDEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Index Cooperative (INDEX)

INDEX kepada Mata Wang Tempatan

Index Cooperative Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Index Cooperative, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Index Cooperative Berapakah nilai Index Cooperative (INDEX) hari ini? Harga langsung INDEX dalam USD ialah 1.19 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INDEX ke USD? $ 1.19 . Lihat Harga semasa INDEX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Index Cooperative? Had pasaran untuk INDEX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INDEX? Bekalan edaran INDEX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INDEX? INDEX mencapai harga ATH sebanyak 133.13563635311073 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INDEX? INDEX melihat harga ATL sebanyak 0.7946144184895987 USD . Berapakah jumlah dagangan INDEX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INDEXialah $ 58.50K USD . Adakah INDEX akan naik lebih tinggi tahun ini? INDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Index Cooperative (INDEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

