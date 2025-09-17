Lagi Mengenai INDEX

Index CooperativeHargae(INDEX)

1 INDEX ke USD Harga Langsung:

$1.19
-0.25%1D
USD
Index Cooperative (INDEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:22 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.176
24J Rendah
$ 1.215
24J Tinggi

$ 1.176
$ 1.215
$ 133.13563635311073
$ 0.7946144184895987
-0.09%

-0.25%

+2.14%

+2.14%

Index Cooperative (INDEX) harga masa nyata ialah $ 1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, INDEX didagangkan antara $ 1.176 rendah dan $ 1.215 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INDEX sepanjang masa ialah $ 133.13563635311073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.7946144184895987.

Dari segi prestasi jangka pendek, INDEX telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +2.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Index Cooperative (INDEX) Maklumat Pasaran

No.4243

$ 0.00
$ 58.50K
$ 11.90M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Index Cooperative ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.50K. Bekalan edaran INDEX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.90M.

Index Cooperative (INDEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Index Cooperative hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00298-0.25%
30 Hari$ -0.101-7.83%
60 Hari$ -0.232-16.32%
90 Hari$ +0.147+14.09%
Perubahan Harga Index Cooperative Hari Ini

Hari ini, INDEX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00298 (-0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIndex Cooperative

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.101 (-7.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Index Cooperative

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INDEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.232 (-16.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Index Cooperative

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.147 (+14.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Index Cooperative (INDEX)?

Semak Index Cooperativehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Index Cooperative pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INDEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Index Cooperative di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Index Cooperative anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Index Cooperative Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Index Cooperative (INDEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Index Cooperative (INDEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Index Cooperative.

Semak Index Cooperative ramalan harga sekarang!

Tokenomik Index Cooperative (INDEX)

Memahami tokenomik Index Cooperative (INDEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INDEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Index Cooperative (INDEX)

Mencari cara membeli Index Cooperative? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Index Cooperative di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INDEX kepada Mata Wang Tempatan

1 Index Cooperative(INDEX) ke VND
31,314.85
1 Index Cooperative(INDEX) ke AUD
A$1.7731
1 Index Cooperative(INDEX) ke GBP
0.8687
1 Index Cooperative(INDEX) ke EUR
0.9996
1 Index Cooperative(INDEX) ke USD
$1.19
1 Index Cooperative(INDEX) ke MYR
RM4.998
1 Index Cooperative(INDEX) ke TRY
49.1113
1 Index Cooperative(INDEX) ke JPY
¥173.74
1 Index Cooperative(INDEX) ke ARS
ARS$1,747.4198
1 Index Cooperative(INDEX) ke RUB
99.008
1 Index Cooperative(INDEX) ke INR
104.5891
1 Index Cooperative(INDEX) ke IDR
Rp19,508.1936
1 Index Cooperative(INDEX) ke KRW
1,641.3789
1 Index Cooperative(INDEX) ke PHP
67.5801
1 Index Cooperative(INDEX) ke EGP
￡E.57.2033
1 Index Cooperative(INDEX) ke BRL
R$6.2951
1 Index Cooperative(INDEX) ke CAD
C$1.6303
1 Index Cooperative(INDEX) ke BDT
144.942
1 Index Cooperative(INDEX) ke NGN
1,778.7644
1 Index Cooperative(INDEX) ke COP
$4,630.3495
1 Index Cooperative(INDEX) ke ZAR
R.20.6108
1 Index Cooperative(INDEX) ke UAH
48.9923
1 Index Cooperative(INDEX) ke VES
Bs190.4
1 Index Cooperative(INDEX) ke CLP
$1,129.31
1 Index Cooperative(INDEX) ke PKR
Rs337.7696
1 Index Cooperative(INDEX) ke KZT
643.9328
1 Index Cooperative(INDEX) ke THB
฿37.6873
1 Index Cooperative(INDEX) ke TWD
NT$35.8071
1 Index Cooperative(INDEX) ke AED
د.إ4.3673
1 Index Cooperative(INDEX) ke CHF
Fr0.9282
1 Index Cooperative(INDEX) ke HKD
HK$9.2582
1 Index Cooperative(INDEX) ke AMD
֏455.056
1 Index Cooperative(INDEX) ke MAD
.د.م10.6743
1 Index Cooperative(INDEX) ke MXN
$21.7651
1 Index Cooperative(INDEX) ke SAR
ريال4.4625
1 Index Cooperative(INDEX) ke PLN
4.2602
1 Index Cooperative(INDEX) ke RON
лв5.0694
1 Index Cooperative(INDEX) ke SEK
kr10.9718
1 Index Cooperative(INDEX) ke BGN
лв1.9635
1 Index Cooperative(INDEX) ke HUF
Ft390.5461
1 Index Cooperative(INDEX) ke CZK
24.3831
1 Index Cooperative(INDEX) ke KWD
د.ك0.36176
1 Index Cooperative(INDEX) ke ILS
3.9627
1 Index Cooperative(INDEX) ke AOA
Kz1,084.7683
1 Index Cooperative(INDEX) ke BHD
.د.ب0.44863
1 Index Cooperative(INDEX) ke BMD
$1.19
1 Index Cooperative(INDEX) ke DKK
kr7.4732
1 Index Cooperative(INDEX) ke HNL
L31.2137
1 Index Cooperative(INDEX) ke MUR
53.8475
1 Index Cooperative(INDEX) ke NAD
$20.6703
1 Index Cooperative(INDEX) ke NOK
kr11.6025
1 Index Cooperative(INDEX) ke NZD
$1.9754
1 Index Cooperative(INDEX) ke PAB
B/.1.19
1 Index Cooperative(INDEX) ke PGK
K4.9742
1 Index Cooperative(INDEX) ke QAR
ر.ق4.3316
1 Index Cooperative(INDEX) ke RSD
дин.117.5006

Index Cooperative Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Index Cooperative, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Index Cooperative Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Index Cooperative

Berapakah nilai Index Cooperative (INDEX) hari ini?
Harga langsung INDEX dalam USD ialah 1.19 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INDEX ke USD?
Harga semasa INDEX ke USD ialah $ 1.19. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Index Cooperative?
Had pasaran untuk INDEX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INDEX?
Bekalan edaran INDEX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INDEX?
INDEX mencapai harga ATH sebanyak 133.13563635311073 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INDEX?
INDEX melihat harga ATL sebanyak 0.7946144184895987 USD.
Berapakah jumlah dagangan INDEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INDEXialah $ 58.50K USD.
Adakah INDEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
INDEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INDEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:22 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator INDEX-ke-USD

Jumlah

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 1.19 USD

Berdagang INDEX

INDEXUSDT
$1.19
$1.19$1.19
-0.41%

