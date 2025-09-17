Lagi Mengenai INDY

Indigo Protocol Logo

Indigo ProtocolHargae(INDY)

1 INDY ke USD Harga Langsung:

$1.3282
$1.3282$1.3282
+2.69%1D
USD
Indigo Protocol (INDY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:29 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.2933
$ 1.2933$ 1.2933
24J Rendah
$ 1.3322
$ 1.3322$ 1.3322
24J Tinggi

$ 1.2933
$ 1.2933$ 1.2933

$ 1.3322
$ 1.3322$ 1.3322

$ 4.578412428341301
$ 4.578412428341301$ 4.578412428341301

$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613$ 0.25998980053675613

+0.14%

+2.69%

-0.31%

-0.31%

Indigo Protocol (INDY) harga masa nyata ialah $ 1.3282. Sepanjang 24 jam yang lalu, INDY didagangkan antara $ 1.2933 rendah dan $ 1.3322 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INDY sepanjang masa ialah $ 4.578412428341301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.25998980053675613.

Dari segi prestasi jangka pendek, INDY telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +2.69% dalam 24 jam dan -0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Indigo Protocol (INDY) Maklumat Pasaran

No.897

$ 21.32M
$ 21.32M$ 21.32M

$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K

$ 46.49M
$ 46.49M$ 46.49M

16.05M
16.05M 16.05M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

35,000,000
35,000,000 35,000,000

45.86%

ADA

Had Pasaran semasa Indigo Protocol ialah $ 21.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.34K. Bekalan edaran INDY ialah 16.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.49M.

Indigo Protocol (INDY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Indigo Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.034793+2.69%
30 Hari$ -0.2438-15.51%
60 Hari$ +0.2691+25.40%
90 Hari$ +0.291+28.05%
Perubahan Harga Indigo Protocol Hari Ini

Hari ini, INDY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.034793 (+2.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIndigo Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2438 (-15.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Indigo Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INDY mengalami perubahan sebanyak $ +0.2691 (+25.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Indigo Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.291 (+28.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Indigo Protocol (INDY)?

Semak Indigo Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Indigo Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INDY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Indigo Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Indigo Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Indigo Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Indigo Protocol (INDY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Indigo Protocol (INDY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Indigo Protocol.

Semak Indigo Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Indigo Protocol (INDY)

Memahami tokenomik Indigo Protocol (INDY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INDY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Indigo Protocol (INDY)

Mencari cara membeli Indigo Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Indigo Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INDY kepada Mata Wang Tempatan

Indigo Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Indigo Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Indigo Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Indigo Protocol

Berapakah nilai Indigo Protocol (INDY) hari ini?
Harga langsung INDY dalam USD ialah 1.3282 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INDY ke USD?
Harga semasa INDY ke USD ialah $ 1.3282. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Indigo Protocol?
Had pasaran untuk INDY ialah $ 21.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INDY?
Bekalan edaran INDY ialah 16.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INDY?
INDY mencapai harga ATH sebanyak 4.578412428341301 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INDY?
INDY melihat harga ATL sebanyak 0.25998980053675613 USD.
Berapakah jumlah dagangan INDY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INDYialah $ 1.34K USD.
Adakah INDY akan naik lebih tinggi tahun ini?
INDY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INDYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:29 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

