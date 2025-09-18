Apakah itu INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI Ramalan Harga (USD)

Tokenomik INI (INI)

Memahami tokenomik INI (INI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

INI kepada Mata Wang Tempatan

INI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang INI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INI Berapakah nilai INI (INI) hari ini? Harga langsung INI dalam USD ialah 0.02531 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INI ke USD? $ 0.02531 . Lihat Harga semasa INI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran INI? Had pasaran untuk INI ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INI? Bekalan edaran INI ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INI? INI mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INI? INI melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan INI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INIialah $ 111.51K USD . Adakah INI akan naik lebih tinggi tahun ini? INI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

