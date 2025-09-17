Lagi Mengenai INIT

1 INIT ke USD Harga Langsung:

$0.358
$0.358$0.358
+0.70%1D
USD
INIT (INIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:36 (UTC+8)

INIT (INIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434
24J Rendah
$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607
24J Tinggi

$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434

$ 0.3607
$ 0.3607$ 0.3607

$ 1.441874884763229
$ 1.441874884763229$ 1.441874884763229

$ 0.30177615101557165
$ 0.30177615101557165$ 0.30177615101557165

+0.33%

+0.70%

+0.11%

+0.11%

INIT (INIT) harga masa nyata ialah $ 0.358. Sepanjang 24 jam yang lalu, INIT didagangkan antara $ 0.3434 rendah dan $ 0.3607 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INIT sepanjang masa ialah $ 1.441874884763229, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.30177615101557165.

Dari segi prestasi jangka pendek, INIT telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INIT (INIT) Maklumat Pasaran

No.535

$ 59.02M
$ 59.02M$ 59.02M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 358.00M
$ 358.00M$ 358.00M

164.86M
164.86M 164.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.48%

INITIA

Had Pasaran semasa INIT ialah $ 59.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.54M. Bekalan edaran INIT ialah 164.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 358.00M.

INIT (INIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk INIT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002489+0.70%
30 Hari$ -0.0496-12.17%
60 Hari$ -0.0759-17.50%
90 Hari$ -0.1369-27.67%
Perubahan Harga INIT Hari Ini

Hari ini, INIT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002489 (+0.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariINIT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0496 (-12.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari INIT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INIT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0759 (-17.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari INIT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1369 (-27.67%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga INIT (INIT)?

Semak INIThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus INIT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang INIT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian INIT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

INIT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai INIT (INIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset INIT (INIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk INIT.

Semak INIT ramalan harga sekarang!

Tokenomik INIT (INIT)

Memahami tokenomik INIT (INIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli INIT (INIT)

Mencari cara membeli INIT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah INIT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INIT kepada Mata Wang Tempatan

INIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang INIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web INIT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INIT

Berapakah nilai INIT (INIT) hari ini?
Harga langsung INIT dalam USD ialah 0.358 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INIT ke USD?
Harga semasa INIT ke USD ialah $ 0.358. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran INIT?
Had pasaran untuk INIT ialah $ 59.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INIT?
Bekalan edaran INIT ialah 164.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INIT?
INIT mencapai harga ATH sebanyak 1.441874884763229 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INIT?
INIT melihat harga ATL sebanyak 0.30177615101557165 USD.
Berapakah jumlah dagangan INIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INITialah $ 1.54M USD.
Adakah INIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
INIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:40:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

