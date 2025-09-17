Apakah itu INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang INIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai INIT Berapakah nilai INIT (INIT) hari ini? Harga langsung INIT dalam USD ialah 0.358 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INIT ke USD? $ 0.358 . Lihat Harga semasa INIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran INIT? Had pasaran untuk INIT ialah $ 59.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INIT? Bekalan edaran INIT ialah 164.86M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INIT? INIT mencapai harga ATH sebanyak 1.441874884763229 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INIT? INIT melihat harga ATL sebanyak 0.30177615101557165 USD . Berapakah jumlah dagangan INIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INITialah $ 1.54M USD . Adakah INIT akan naik lebih tinggi tahun ini? INIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

