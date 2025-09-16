Lagi Mengenai INJ

1 INJ ke USD Harga Langsung:

$13.6
+1.49%1D
Injective (INJ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:46 (UTC+8)

Injective (INJ) Maklumat Harga (USD)

$ 13.26
24J Rendah
$ 13.74
24J Tinggi

+0.07%

+1.49%

-3.82%

-3.82%

Injective (INJ) harga masa nyata ialah $ 13.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, INJ didagangkan antara $ 13.26 rendah dan $ 13.74 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INJ sepanjang masa ialah $ 52.74994573512556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.65567454.

Dari segi prestasi jangka pendek, INJ telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan -3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Injective (INJ) Maklumat Pasaran

$ 1.36B
$ 1.87M
$ 1.36B
99.97M
100,000,000
0.03%

Had Pasaran semasa Injective ialah $ 1.36B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.87M. Bekalan edaran INJ ialah 99.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.36B.

Injective (INJ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Injective hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1997+1.49%
30 Hari$ -1.44-9.58%
60 Hari$ -0.23-1.67%
90 Hari$ +2.85+26.51%
Perubahan Harga Injective Hari Ini

Hari ini, INJ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.1997 (+1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInjective

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.44 (-9.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Injective

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INJ mengalami perubahan sebanyak $ -0.23 (-1.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Injective

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.85 (+26.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Injective (INJ)?

Semak Injectivehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Injective pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INJ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Injective di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Injective anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Injective Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Injective (INJ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Injective (INJ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Injective.

Semak Injective ramalan harga sekarang!

Tokenomik Injective (INJ)

Memahami tokenomik Injective (INJ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INJ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Injective (INJ)

Mencari cara membeli Injective? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Injective di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INJ kepada Mata Wang Tempatan

Injective Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Injective, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Injective Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Injective

Berapakah nilai Injective (INJ) hari ini?
Harga langsung INJ dalam USD ialah 13.6 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INJ ke USD?
Harga semasa INJ ke USD ialah $ 13.6. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Injective?
Had pasaran untuk INJ ialah $ 1.36B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INJ?
Bekalan edaran INJ ialah 99.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INJ?
INJ mencapai harga ATH sebanyak 52.74994573512556 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INJ?
INJ melihat harga ATL sebanyak 0.65567454 USD.
Berapakah jumlah dagangan INJ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INJialah $ 1.87M USD.
Adakah INJ akan naik lebih tinggi tahun ini?
INJ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INJramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:46 (UTC+8)

