Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inspect Berapakah nilai Inspect (INSP) hari ini? Harga langsung INSP dalam USD ialah 0.01678 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INSP ke USD? $ 0.01678 . Lihat Harga semasa INSP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Inspect? Had pasaran untuk INSP ialah $ 13.40M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INSP? Bekalan edaran INSP ialah 798.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INSP? INSP mencapai harga ATH sebanyak 1.3073823161861293 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INSP? INSP melihat harga ATL sebanyak 0.003948942101004962 USD . Berapakah jumlah dagangan INSP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INSPialah $ 597.23K USD . Adakah INSP akan naik lebih tinggi tahun ini? INSP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INSPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Inspect (INSP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

