Lagi Mengenai INSP

Maklumat Harga INSP

Kertas putih INSP

Laman Web Rasmi INSP

Tokenomik INSP

Ramalan Harga INSP

Sejarah INSP

INSP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang INSP-ke-Fiat

INSP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Inspect Logo

InspectHargae(INSP)

1 INSP ke USD Harga Langsung:

$0.01679
$0.01679$0.01679
-5.83%1D
USD
Inspect (INSP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:53 (UTC+8)

Inspect (INSP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01669
$ 0.01669$ 0.01669
24J Rendah
$ 0.01909
$ 0.01909$ 0.01909
24J Tinggi

$ 0.01669
$ 0.01669$ 0.01669

$ 0.01909
$ 0.01909$ 0.01909

$ 1.3073823161861293
$ 1.3073823161861293$ 1.3073823161861293

$ 0.003948942101004962
$ 0.003948942101004962$ 0.003948942101004962

-0.83%

-5.83%

-10.94%

-10.94%

Inspect (INSP) harga masa nyata ialah $ 0.01678. Sepanjang 24 jam yang lalu, INSP didagangkan antara $ 0.01669 rendah dan $ 0.01909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INSP sepanjang masa ialah $ 1.3073823161861293, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003948942101004962.

Dari segi prestasi jangka pendek, INSP telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -5.83% dalam 24 jam dan -10.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inspect (INSP) Maklumat Pasaran

No.1054

$ 13.40M
$ 13.40M$ 13.40M

$ 597.23K
$ 597.23K$ 597.23K

$ 16.78M
$ 16.78M$ 16.78M

798.37M
798.37M 798.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

79.83%

ETH

Had Pasaran semasa Inspect ialah $ 13.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 597.23K. Bekalan edaran INSP ialah 798.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.78M.

Inspect (INSP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Inspect hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010395-5.83%
30 Hari$ -0.01815-51.97%
60 Hari$ -0.00214-11.32%
90 Hari$ +0.01179+236.27%
Perubahan Harga Inspect Hari Ini

Hari ini, INSP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0010395 (-5.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInspect

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01815 (-51.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Inspect

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INSP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00214 (-11.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Inspect

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01179 (+236.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Inspect (INSP)?

Semak Inspecthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Inspect (INSP)

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Inspect tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Inspect pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INSP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Inspect di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Inspect anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Inspect Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Inspect (INSP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Inspect (INSP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inspect.

Semak Inspect ramalan harga sekarang!

Tokenomik Inspect (INSP)

Memahami tokenomik Inspect (INSP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INSP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Inspect (INSP)

Mencari cara membeli Inspect? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Inspect di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INSP kepada Mata Wang Tempatan

1 Inspect(INSP) ke VND
441.5657
1 Inspect(INSP) ke AUD
A$0.0250022
1 Inspect(INSP) ke GBP
0.0122494
1 Inspect(INSP) ke EUR
0.0140952
1 Inspect(INSP) ke USD
$0.01678
1 Inspect(INSP) ke MYR
RM0.070476
1 Inspect(INSP) ke TRY
0.6926784
1 Inspect(INSP) ke JPY
¥2.46666
1 Inspect(INSP) ke ARS
ARS$24.6040106
1 Inspect(INSP) ke RUB
1.3890484
1 Inspect(INSP) ke INR
1.4778146
1 Inspect(INSP) ke IDR
Rp275.0819232
1 Inspect(INSP) ke KRW
23.2087536
1 Inspect(INSP) ke PHP
0.9552854
1 Inspect(INSP) ke EGP
￡E.0.8074536
1 Inspect(INSP) ke BRL
R$0.0891018
1 Inspect(INSP) ke CAD
C$0.0229886
1 Inspect(INSP) ke BDT
2.043804
1 Inspect(INSP) ke NGN
25.0820728
1 Inspect(INSP) ke COP
$65.546875
1 Inspect(INSP) ke ZAR
R.0.2913008
1 Inspect(INSP) ke UAH
0.6908326
1 Inspect(INSP) ke VES
Bs2.6848
1 Inspect(INSP) ke CLP
$15.92422
1 Inspect(INSP) ke PKR
Rs4.7628352
1 Inspect(INSP) ke KZT
9.0799936
1 Inspect(INSP) ke THB
฿0.5322616
1 Inspect(INSP) ke TWD
NT$0.5060848
1 Inspect(INSP) ke AED
د.إ0.0615826
1 Inspect(INSP) ke CHF
Fr0.0132562
1 Inspect(INSP) ke HKD
HK$0.1305484
1 Inspect(INSP) ke AMD
֏6.416672
1 Inspect(INSP) ke MAD
.د.م0.1505166
1 Inspect(INSP) ke MXN
$0.3072418
1 Inspect(INSP) ke SAR
ريال0.062925
1 Inspect(INSP) ke PLN
0.0602402
1 Inspect(INSP) ke RON
лв0.0718184
1 Inspect(INSP) ke SEK
kr0.155215
1 Inspect(INSP) ke BGN
лв0.027687
1 Inspect(INSP) ke HUF
Ft5.5397492
1 Inspect(INSP) ke CZK
0.345668
1 Inspect(INSP) ke KWD
د.ك0.0051179
1 Inspect(INSP) ke ILS
0.0560452
1 Inspect(INSP) ke AOA
Kz15.2961446
1 Inspect(INSP) ke BHD
.د.ب0.00630928
1 Inspect(INSP) ke BMD
$0.01678
1 Inspect(INSP) ke DKK
kr0.1060496
1 Inspect(INSP) ke HNL
L0.4401394
1 Inspect(INSP) ke MUR
0.759295
1 Inspect(INSP) ke NAD
$0.2914686
1 Inspect(INSP) ke NOK
kr0.1646118
1 Inspect(INSP) ke NZD
$0.0280226
1 Inspect(INSP) ke PAB
B/.0.01678
1 Inspect(INSP) ke PGK
K0.0701404
1 Inspect(INSP) ke QAR
ر.ق0.0610792
1 Inspect(INSP) ke RSD
дин.1.6652472

Inspect Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Inspect, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Inspect Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inspect

Berapakah nilai Inspect (INSP) hari ini?
Harga langsung INSP dalam USD ialah 0.01678 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INSP ke USD?
Harga semasa INSP ke USD ialah $ 0.01678. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Inspect?
Had pasaran untuk INSP ialah $ 13.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INSP?
Bekalan edaran INSP ialah 798.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INSP?
INSP mencapai harga ATH sebanyak 1.3073823161861293 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INSP?
INSP melihat harga ATL sebanyak 0.003948942101004962 USD.
Berapakah jumlah dagangan INSP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INSPialah $ 597.23K USD.
Adakah INSP akan naik lebih tinggi tahun ini?
INSP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INSPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:58:53 (UTC+8)

Inspect (INSP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator INSP-ke-USD

Jumlah

INSP
INSP
USD
USD

1 INSP = 0.01678 USD

Berdagang INSP

INSPUSDT
$0.01679
$0.01679$0.01679
-5.77%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan